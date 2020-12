Demba Ba, pus la ZID dupa ce l-a acuzat pe Tuchel! "Nu a spus nimic! Antrenorul lui PSG a avut dreptate!" Reactie de ULTIMA ORA

Atacantul lui Basaksehir a apreciat gestul fotbalistilor de la PSG, care au fost de acord sa nu mai joace in seara de 8 decembrie, insa l-a luat la tinta pe Thomas Tuchel.

Demba Ba a spus ca Thomas Tuchel i-a acuzat pe fotbalistii de la Basaksehir pentru cele intamplate:

"A discutat cu un fotbalist de la PSG si practic a dat vina pe noi pentru ce s-a intamplat. Dar e problema lui, nu a mea. Daca o sa-l vad intr-o zi, o sa-i zic", a spus Demba Ba, intr-un interviu acordat pentru TRT World.

John Barnes, fost mare fotbalist al lui Liverpool, nu intelege acuzatiile facute de Demba Ba si ii ia apararea lui Tuchel.

"Demba Ba nu a spus NIMIC... L-a mentionat pe antrenorul lui PSG, dar nu a spus niciodata ce a facut. Si daca i-a invinovatit pentru ca au abandonat meciul, a avut dreptate! Au facut-o pentru ceva ce s-a interpretat gresit, asa cum s-a dovedit deja.

Nu este nimic in neregula sa spui negru!", a fost reactia lui John Barnes, postata pe Twitter.

Views on what??? Demba ba said NOTHING... he mentioned the psg manager, but never said what he did? And if he blamed them for getting the match abandoned, he was right, they did, FOR SOMETHING THEY MISINTERPRETED as has already been PROVED. There is nothing wrong with sayin NEGRU https://t.co/xFN7XK8A0F