Dezvaluirile lui Demba Ba despre cum a izbucnit SCANDALUL de la Paris! "Am primit 3 galbene in 10 minute! Ne-am gandit ca au venit sa ne distruga!"

Demba Ba a oferit un interviu in care a detaliat ceea ce s-a intamplat la Paris in seara zilei de 8 decembrie.

Fotbalistul de la Basaksehir a povestit cum a izbucnit scandalul si a declarat ca nu l-a atacat pe arbitrul Sebastian Coltescu, despre care spune ca nici nu crede ca este rasist. Demba Ba a incercat doar sa afle parerea arbitrului la o intrebare care l-a luat prin surprindere pe Coltescu, intrebarea ramanand fara raspuns.

"Cand l-am vazut pe Pierre strigand, eram pe scaunul meu si ma intrebam ce se intampla oare. Atunci cand am prins exact ce s-a intamplat, obiectivul meu a fost sa aflu de ce a facut o asemenea diferenta, mai ales pe terenul de fotbal, unde nu e loc de astfel de discriminari. Cu totii vorbim despre respect, despre calitate... De ce ai face asta, ca oficial, cand ai fi putut sa il definesti prin alte caracteristici in loc sa ii spui ca e negru? Nu ma intelegeti gresit, nu-l atac pe arbitru, nu l-am atacat.

Ceea ce am spus eu a fost 'de ce', a fost o intrebare la care nu am primit niciodata raspuns. Probabil ca s-a simtit surprins, s-a intrebat 'de ce sunt atacat' si pot sa inteleg ca a fost surprins pentru ca din pacate sunt cuvinte care s-au normalizat in mintea noastra si pe care le spunem din cand in cand, fara sa ne gandim la ce pot provoca ele in mintea celuilalt, fara sa stim ce impact emotional ar putea avea. Nu poti sa stii ce a trait un om, prin ce a trecut de-a lungul vietii, nu poti sa stii cum l-ar putea afecta.

Problema nu e ca l-a numit negru, este vorba de context. Ai face acelasi lucru cu un om alb, cu un asiatic? Daca ai face acelasi lucru, atunci ar fi ok. Dar in contextul in care se afla fotbalul in 2020, al miscarii 'Black Lives Matter', trebuie sa fii atent, cand esti oficial, la modul in care li te adresezi celorlalti.

Arbitrii ar trebui sa isi faca temele si in ceea ce priveste staff-ul echipelor si sa ii cunoasca pe toti, indiferent ca sunt cunoscuti sau nu. Trebuie sa stii cine sunt, cum sa te raportezi la ei. Suntem pe un teren de fotbal, era un meci important.

Am primit 3 cartonase galbene in 10 minute! Nu am mai vazut asa ceva niciodata in viata mea! Acest lucru a declansat ceva in noi. Ne-am gandit ca daca am incasat 3 galbene in 10 minute, tipul asta e aici sa ne distruga. Revenind la intrebarea daca e rasist, raspunsul meu e probabil ca nu. Dar poate un om care nu e rasist sa aiba un comentariu rasist? Sigur ca da", a punctat Demba Ba, intr-un interviu pentru TRT World.