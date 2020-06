Vesti bune pentru Dinamo! LPF a anuntat ce se intampla cu meciul cu Sepsi: "Da, e posibil sa se intample asta!" 

Secretarul General LPF, Justin Stefan, a declarat ca Dinamo ar putea juca primul meci oficial dupa reluarea Ligii 1, la finalul acestei saptamani.

Magazionerul echipei Dinamo Bucuresti a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, iar meciurile echipei au fost amanate.

LPF a luat in considerare posibilitatea ca meciul etapei a cincea din playout-ul Ligii 1, dintre Dinamo si Sepsi, sa se joace sambata, pe 20 iunie.

"Da, este posibil sa se intample asta. Acestea sunt regulamentele, combinate cu o decizie venita de la DSP. E o testare care se face conform regulamentului, este o chestiune agreata cu DSP-urile competente si doar in masura in care, bineinteles, avem adrese clare de la aceste institutii, care sa permita reluarea competitiei, o vom face pentru cluburile in cauza", a declarat Justin Stefan pentru ProSport.

Atat meciurile lui Dinamo cat si cele ale echipei FC Botosani au fost amanate dupa ce in interiorul cluburilor au fost depistate cazuri de coronavirus. Magazionerul "cainilor" a fost testat pozitiv, iar doctorul moldovenilor a fost gasit si el cu noul coronavirus.