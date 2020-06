EXCLUSIV | Se intelege Ionut Negoita cu „Mr. All Inclusive”? Dinamo poate ajunge pe mana unui arab, dar nu a unui seic

Dinamo a ajuns pe radarul celui mai mare investitor din turismul romanesc.

Conform informatiilor Sport.ro, Mohammad Murad, afacerist roman cu origini libaneze si unul dintre cei mai mari jucatori din industria locala a turismului, care detine peste 20 de hoteluri cu o capacitate de peste 10.000 de locuri de cazare, ar fi interesat de Dinamo. Acesta a mai fost sponsor al „cainilor” si al altor echipe din Liga 1, iar hotelurile sale sunt printre preferatele cluburilor de fotbal pentru cazarea in deplasari. Murad este presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc si are afaceri infloritoare si in domeniul imobiliarelor, cu investitii serioase in Bucuresti si pe litoralul Marii Negre. El este cel care a introdus in Romania conceptele de „bufet suedez” si „all inclusive”, iar pentru vanzarea proprietatilor imobiliare a lansat campania de marketing „Case pe pamant cu plata pe luna“. Afaceristul are o avere estimata la peste 150 de milioane de euro.

Murad se trage dintr-o familie de croitori din Beirut, tatal sau avand o fabrica de confectii in capitala Libanului. In 1983, la 17 ani, el a ajuns in Romania, pentru a studia Medicina, primii 3 ani petrecandu-i la Iasi, apoi mutandu-se la Bucuresti. A terminat facultatea in 1988, facand practica la Spitalul Coltea si rezidentiatul ca medic neurolog la Spitalul Colentina. A intrat in afaceri in 1991, aducand marfa din Orient in tara noastra, iar in 1992 a introdus shaorma in meniul romanilor si a dezvoltat lanturile de restaurante fast-food Spring Time, după un model de business imprumutat tot din Liban, acesta numarand acum 16 restaurante.

Ulterior, a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata hoteliera romaneasca, holdingul sau detinand Complexul Majestic, Complexul Perla, Complexul Select (toate din Mamaia, ultimele doua vandute in anii precedenti), Complexul Coral Beach din Navodari, Complexul Majestic din statiunea Jupiter, Complexul Majestic - Craiova - Amfiteatru - Panoramic - Belvedere din Neptun -Olimp, Hotelul Forum din Costinesti, Hotelul Hebe din Sangeorz-Bai, Hotelul Lido Bucuresti si reteaua Phoenicia Hotels & Resorts.

Impreuna cu fratii sai, Hassan si Ahmed, romano-libanezul mai detine marca de pate Mandy, o firma de productie de conserve de carne, una de prelucrare si conservare a legumelor si fructelor, alta de producere a semipreparatelor congelate din carne si o companie de distributie de condimente. In 2018, el a anuntat ca vrea sa candideze la functia de primar al orasului Constanta, nemultumit de colaborarea cu edilii din ultimii 20 de ani. De asemenea, in ultimul deceniu, a construit peste 2.000 de locuinte in blocuri si vile din Bucuresti si judetul Constanta si a infiintat un lant de magazine de haine si incaltaminte.

Pachetul majoritar de actiuni al clubului bucurestean este detinut acum de Ionut Negoita, fratele primarului Sectorului 3 si proprietar al mai multor hoteluri din Bucuresti, care a preluat conducerea in 2013 si incearca sa il vanda de aproape 5 ani de zile. In ultima perioada, de Dinamo s-au mai interesat Simon Maurer, Horia Sabo, Viorel Catarama, Mircea Rednic, un fond financiar arab, Sanjeev Kumar, Claudiu Florica, Tahnoon Nimer, Herminio Menendez, Juan Melero Marin si Pablo Cortacero, dar toti s-au retras de la negocieri, dupa ce au studiat actele si au sesizat datorii de peste 3 milioane de euro. Murad este si unul dintre juratii emisiunii "Imperiul Leilor" de la PRO TV, intrerupta momentan dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus.