"Daca ma uit pe Netflix, apare episodul Dinamo!" :)) Marius Sumudica SHOW in direct! Antrenorul lui Gaziantep, declaratii incendiare despe fotbalul romanesc

Marius Sumudica a comentat situatia lui Dinamo, care inca nu are un investitor care sa achizitioneze pachetul majoritar de la Negoita.

Ionut Negoita a anuntat inca din toamna anului trecut intentia de a o vinde pe Dinamo, chiar si in schimbul sumei de un leu. De atunci, s-au au aparut multe nume ca interesate de club, insa niciuna dintre negocieri nu s-a concretizat.

In ultimele lui, doi investitori spanioli diferiti si-au exprimat interesul pentru a prelua clubul, insa niciunul nu indeplinit cerintele patronului si nu a adus suma ceruta ca garantie.

Marius Sumudica a vorbit despre situatia lui Dinamo, pe care a asemanat-o cu un serial fara sfarsit.

"Este tragic ce se intampla si daca nu vom trage linie, nu stiu ce se va intampla cu fotbalul de la noi. In Turcia e bine, Erdogan e numarul 1 pentru cum se implica in fotbal. Hagi spune foarte bine ceea ce spune, atata timp cat nu se vor implica autoritatile in sportul romanesc, nu vom mai avea rezultate. Liga trebuie sa opreasca banii de salarii pentru jucatori si angajati. E jalnic ce se intampla.

Trebuie pus piciorul in prag. Incepe campionatul: ba frate, care e bugetul de salarii? Ai banii astia? Nu, adio. Urmatoarea.

La noi se mai poate, nu isi iau jucatorii si antrenorii bani de luni de zile. Hai sa ii ajutam cu totii, sa tragem un semnal de alarma. Hai sa ii ajutam sa isi desfasoarea activitatea in conditii normale.

La Dinamo de ce nu vine nimeni cu bani? Daca ma uit pe Netflix, apare episodul Dinamo de 6 luni. Ba vine spaniolul, ba vine arabul, ba vine pasa. N-am vazut in viata mea", a declarat Marius Sumudica la PRO X.