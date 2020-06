Ce spune Florin Prunea dupa ce a plecat de la Dinamo. "M-am simtit folosit. Asta ma deranjeaza foarte tare si nu am sa uit"

Florin Prunea nu mai este presedintele lui Dinamo. El a plecat sambata de la club si a dorit o despartirea amiabila prin platirea salariilor restante, insa acest lucru nu a fost posbil, astfel ca a dat clubul in judecata.

Prunea a spus ca s-a simtit folosit si ca la Dinamo era haos in momentul cand a venit el.

M-am simtit folosit. Asta ma deranjeaza foarte tare si nu am sa uit. Am picat intr-un razboi civil in care nu aveam ce sa caut. Nu era razboiul meu. Cand altii se acundeau pe sub birouri si nici nu ieseau sa i-a apararea echipei, jucatorilor, antrenorilor. Aici era haos cand am ajuns eu", a declarat Florin Prunea pentru PRO TV.

De asemenea, el a declarat ca nu a fost de acord niciodata cu vanzarea lui Nistor si a vorbit despre momentul cand si-a dorit sa plece pentru prima data de la club.

"La plecarea lui Nistor mi-am dat seama ca nu am ce sa caut aici, am vrut chiar sa renunt. Sa il vinzi pe Nistor a fost o greseala inimaginabila la un club de talia lui Dinamo. Sa iti vinzi capitanul, cel mai bun jucator, inima echipei, pe suma la care s-a vandut. Prima data am vrut sa renunt in prima etapa, dupa meciul cu Viitorul. Atunci mi-am dat seama in ce am intrat. Eu am fost adus aici intr-un moment de haos general, cand toti erau speriati de bombe. Le era frica sa mearga pe strada. Usor, usor, am facut ordine. Nu s-a mai apropiat nimeni de echipa. Eram pe un drum bun, ne apropiasem de playoff, dar a venit acel moment cand patronul a anuntat ca vinde clubul pe un leu. De atunci s-a rupt totul. L-am rugat inainte de conferinta sa nu anunte acest lucru pentru ca veneam dupa 3 victorii consecutive, dar nu am reusit sa il conving", a declarat fostul presedinte al lui Dinamo.