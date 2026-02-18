Dominik Szoboszlai, la Real Madrid? Liverpool a luat decizia finală

Dominik Szoboszlai (25 de ani) a ajuns să stârnească interesul lui Real Madrid, după ce a impresionat în sezonul actual la Liverpool.

Dorința conducerii lui Liverpool în privința lui Dominik Szoboszlai

Mijlocașul central se numără printre cei mai buni fotbaliști din tabăra „cormoranilor”, iar de multe ori a fost chiar liderul din teren al campioanei Angliei.

Szoboszlai impresionează prin polivalența sa, fiind utilizat de Arne Slot pe aproape toate pozițiile de joc. Maghiarul marchează, pasează decisiv, recuperează la centrul terenului și face faza defensivă cum puțini fotbaliști în lume se pot lăuda la ora actuală.

Dominik Szoboszlai, tot mai aproape de prelungirea contractului cu Liverpool

În urma tuturor argumentelor menționate anterior, Liverpool nu are nicio intenție să renunțe la Dominik Szoboszlai în vară. Mai mult decât atât, discuțiile pentru prelungirea contractului progresează, după cum informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.