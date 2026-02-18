Dominik Szoboszlai, la Real Madrid? Liverpool a luat decizia finală

Dominik Szoboszlai, la Real Madrid? Liverpool a luat decizia finală Premier League Dominik Szoboszlai / Foto: Getty Images.
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Hotărârea luată de Liverpool cu privire la interesul celor de la Real Madrid pentru Dominik Szoboszlai. 

Dominik Szoboszlai (25 de ani) a ajuns să stârnească interesul lui Real Madrid, după ce a impresionat în sezonul actual la Liverpool.  

Dorința conducerii lui Liverpool în privința lui Dominik Szoboszlai

Mijlocașul central se numără printre cei mai buni fotbaliști din tabăra „cormoranilor”, iar de multe ori a fost chiar liderul din teren al campioanei Angliei. 

Szoboszlai impresionează prin polivalența sa, fiind utilizat de Arne Slot pe aproape toate pozițiile de joc. Maghiarul marchează, pasează decisiv, recuperează la centrul terenului și face faza defensivă cum puțini fotbaliști în lume se pot lăuda la ora actuală.

Dominik Szoboszlai, tot mai aproape de prelungirea contractului cu Liverpool 

În urma tuturor argumentelor menționate anterior, Liverpool nu are nicio intenție să renunțe la Dominik Szoboszlai în vară. Mai mult decât atât, discuțiile pentru prelungirea contractului progresează, după cum informează Transfer News Live, citând TEAMtalk. 

Angajamentul actual al lui Dominik Szoboszlai cu Liverpool expiră pe 30.06.2028. Prin urmare, ca să aibă o șansă pentru transfer, Real Madrid trebuie să vină cu o ofertă solidă către conducerea de pe Anfield.  

  • 35 de meciuri, 10 goluri și 7 pase decisive a adunat Szoboszlai la Liverpool, în toate competițiile, în sezonul actual. 
  • 85 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.
