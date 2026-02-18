Fotbalistul e liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de echipa turcă Bodrum FK. Deși s-a discutat despre mai multe variante pentru atacantul român, Pușcaș s-a înțeles în cele din urmă cu clubul din Ștefan cel Mare.

Gabi Balint a găsit problema după transferul lui Pușcaș la Dinamo: ”Asta era!”

Gabi Balint, fost internațional român, consideră că marea problemă la Dinamo cu transferul lui Pușcaș e că fotbalistul trăiește din trecut, în contextul în care a stat luni bune fără echipe și nici la ultimele cluburi nu a reușit să iasă din tipar.

”Asta e problema, Dinamo ia niște jucători pe care îi știm din trecut, dar nu le știm prezentul. Ei trebuie să intre și să aducă un plus echipei. Nu poți să stai să-i aștepți pe Mazilu și Pușcaș. Să sperăm că în play-off vor fi la un alt nivel”, a spus Balint, potrivit digisport.

900.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, potrivit Transfermarkt

George Pușcaș va fi cel mai bine plătit jucător de la Dinamo

Pușcaș a bătut palma cu Dinamo pentru un salariu impresionant, chiar dacă va fi mult sub pretențiile financiare pe care le-a avut în iarnă, când a fost în discuții pentru un transfer în China.

Potrivit GSP.ro, Pușcaș va primi lunar 21.000 de euro, sumă la care se adaugă și alte bonusuri în funcție de performanțele pe care le va avea sub comanda lui Zeljko Kopic.

Suma l-ar face, evident, cel mai bine plătit jucător din lotul lui Dinamo. În cadrul lotului sunt și jucători care câștigă sume apropiate de 20.000 de euro.