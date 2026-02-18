CONTEXT: În minutul 42 al meciului, ”centralul” Federico La Penna i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu (Juventus), după ce l-ar fi deposedat neregulamentar pe Alessandro Bastoni (Inter), doar că fotbalistul Interului a simulat!

În minutul 42 al meciului, ”centralul” Federico La Penna i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu (Juventus), după ce l-ar fi deposedat neregulamentar pe Alessandro Bastoni (Inter), doar că fotbalistul Interului a simulat! Juventus s-a ales în cele din urmă cu o eliminare, iar acest lucru a declanșat un scandal de proporții în fotbalul italian.

Declarațiile lui Chivu au ajuns la urechile lui Maradona Jr: ”Ar trebui să tacă!”

Cristi Chivu declarase, printre altele, că astfel de cazuri există dintotdeauna în fotbal și a dat drept exemplu golul celebru al lui Diego Maradona înscris cu mâna.

”În fiecare duminică are loc un caz ca acesta, încă din vremea lui Maradona, de la golul cu mâna. Și noi am fost nedreptățiți la Napoli, niciunul dintre noi nu a spus nimic. Sezonul este încă lung. Ne propunem să continuăm ceea ce am făcut bine”, a spus Cristi Chivu.

Fiul fostului mare fotbalist argentinian a reacționat după ce a auzit declarațiile lui Chivu. Diego Maradona Jr. i-a răspuns antrenorului român într-o intervenție telefonică la un post de radio.

”Cuvintele lui Chivu despre Maradona? Am ascultat cu atenție și nu au nicio legătură cu aducerea în discuție a tatălui mei. Asta arată cât e de meschin și cât de meschini sunt cu toții care încă vorbesc despre acel henț, uitând de golul secolului pe care l-a marcat la scurt timp după.

Indiferent de fanii săi, Chivu ar trebui să tacă atunci când vorbește despre tatăl meu. Ca jucător, dacă ar fi făcut măcar unu la sută din ce a făcut tatăl meu, aș fi acceptat, dar nu este cazul”, a spus Maradona Jr la Radio Kiss Kiss Napoli, citat de TMW.