Înainte de meciul cu Unirea Slobozia, câștigat de ”câini” cu 1-0, Andrei Nicolescu a anunțat oficial că Dinamo a ajuns la un acord cu George Pușcaș, urmând ca cele două părți să semneze, în curând, contractul.

George Pușcaș va fi cel mai bine plătit jucător de la Dinamo

Atacantul nu a mai evoluat de opt luni, de când s-a despărțit de turcii de la Bodrum, astfel că va avea nevoie de o perioadă de trei săptămâni pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică.

Pușcaș a bătut palma cu Dinamo pentru un salariu impresionant, chiar dacă va fi mult sub pretențiile financiare pe care le-a avut în iarnă, când a fost în discuții pentru un transfer în China. Potrivit GSP.ro, Pușcaș va primi lunar 21.000 de euro, sumă la care se adaugă și alte bonusuri în funcție de performanțele pe care le va avea sub comanda lui Zeljko Kopic.

Suma l-ar face, evident, cel mai bine plătit jucător din lotul lui Dinamo. În cadrul lotului sunt și jucători care câștigă sume apropiate de 20.000 de euro.

Cota atacantului a scăzut drastic în ultimii ani. Dacă în 2020, pe vremea când juca la Reading, era evaluat la 6 milioane de euro, acum a ajuns la aproximativ 900.000 de euro.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.