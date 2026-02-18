GALERIE FOTO Încep lucrările! 480.000.000€ pentru un stadion de cinci stele

Încep lucrările! 480.000.000€ pentru un stadion de cinci stele Serie A
Data publicarii:
Data actualizarii:

Clubul italian de fotbal Lazio Roma a prezentat marți proiectul noului său stadion, un plan care prevede transformarea actualului stadion abandonat Flaminio într-o arenă cu o capacitate de 50.000 de locuri, până în anul 2032, informează EFE.

Stadio Flaminio Lazio Claudio Lotito
Lazio consideră că noul stadion ar putea fi o potențială locație pentru Campionatul European de fotbal, pe care Italia și Turcia îl vor găzdui împreună în acel an.

Stadio Flaminio va fi noul stadion al lui Lazio! Investiție de 480 de milioane de euro

La fel ca și rivala AS Roma, clubul 'biancoceleste' va abandona legendarul Stadio Olimpico pentru a-și construi un stadion privat și a exploata în totalitate resursele arenei.

Această strategie diferă de cea urmată de cluburile AC Milan și Inter Milano, care au achiziționat în comun proprietatea stadionului Giuseppe Meazza (San Siro) la sfârșitul anului 2025.

Proiectul clubului Lazio, prezentat de președintele Claudio Lotito, își propune să reutilizeze un stadion construit inițial pentru Jocurile Olimpice de la Roma, din 1960, pe care lazialii și-au disputat meciurile de pe teren propriu înainte de a se muta pe Stadio Olimpico.

Claudio Lotito: ”Renovarea stadionului e despre orașul Roma”

”Prezentăm mai mult decât un simplu stadion: o viziune. Pentru că renovarea stadionului Flaminio nu este doar despre Lazio, ci despre orașul Roma. Este un stadion istoric, construit în 1960. Face parte dintr-un sistem urban, nu un loc izolat”, a declarat Lotito în cursul unei conferințe de presă, potrivit Agerpres.

Proiectul își propune să reducă traficul, să îmbunătățească transportul public, să instaleze panouri solare pentru generarea propriei energii și să creeze 57.000 de metri pătrați de spațiu verde.

Lazio a depus oficial proiectul la Consiliul Local din Roma pe 9 februarie, iar municipalitatea evaluează acum fezabilitatea acesteia.

Potrivit presei italiene, clubul Lazio a oferit 480 de milioane de euro pentru întregul proiect, inclusiv renovarea stadionului abandonat, în schimbul unui contract de închiriere pentru următorii 99 de ani.

