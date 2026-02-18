Lazio consideră că noul stadion ar putea fi o potențială locație pentru Campionatul European de fotbal, pe care Italia și Turcia îl vor găzdui împreună în acel an.

Stadio Flaminio va fi noul stadion al lui Lazio! Investiție de 480 de milioane de euro

La fel ca și rivala AS Roma, clubul 'biancoceleste' va abandona legendarul Stadio Olimpico pentru a-și construi un stadion privat și a exploata în totalitate resursele arenei.

Această strategie diferă de cea urmată de cluburile AC Milan și Inter Milano, care au achiziționat în comun proprietatea stadionului Giuseppe Meazza (San Siro) la sfârșitul anului 2025.

Proiectul clubului Lazio, prezentat de președintele Claudio Lotito, își propune să reutilizeze un stadion construit inițial pentru Jocurile Olimpice de la Roma, din 1960, pe care lazialii și-au disputat meciurile de pe teren propriu înainte de a se muta pe Stadio Olimpico.