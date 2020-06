"Cred ca s-a grabit pentru ca suporterii vor fi nevoiti sa il plateasca pe Florin Prunea!" Ce spune reprezentantul DDB despre situatia de la Dinamo

Robert Thomas, reprezentantul programului "Doar Dinamo Bucuresti", a comentat situatia actuala de la Dinamo.

El a declarat ca ar fi fost mai bine ca Florin Prunea sa discute si cu suporterii inainte sa actioneze pentru ca, cel mai probabil, membrii DDB vor fi nevoiti sa ii achite salariile.

"Este dreptul lui sa isi ceara banii pentru ca are un contract. Daca au avut loc si niste negocieri pentru a se ajunge la o alta solutie, nu stiu. Ce stim este ca a dat clubul in judecata foarte repede si daca a facut-o in asa mare graba, lasa un semn de intrebare si un gust amar pentru ca suporterii si-au pus speranta in aportul lui Florin Prunea la Dinamo. Era adus aici ca sa apere clubul. Asa cum a declarat, a fost implicat intr-un razboi care nu era al lui. In loc sa apere clubul, el apara conducerea clubului vizavi de suporteri. Si-a dat seama ca a gresit, la un moment dat si-a cerut si scuze fata de suporteri. S-a demonstrat ca suporterii au avut dreptate atunci cand i-au atras atentia ca intra intr-o lupta care nu este a lui.

Tinand cont de situatia in care se afla clubul, doar el poate sa-si cantareasca un pic constiinta si sa vada daca nu cumva ar putea sa gaseasca si o alta solutie pentru ca tot conflictul acesta care merge in instanta se va indrepta probabil asupra suporterilor. Daca suporterii vor prelua clubul, atunci vor fi nevoiti sa ii plateasca si lui Florin Prunea.

Nu plateste nimeni de foarte mult timp la Dinamo. Au platit suporterii si de-asta platim din urma pentru ca s-au adunat multe. Ramane de vazut ce se poate face in situatia cu Prunea. Ne dorim sa se rezolve pe cale amiabila. Stie ca in privinta salariilor totul a cazut pe umerii suporterilor si putea sa vina sa vorbeasca si cu noi. Cred ca s-a grabit si mai e timp sa se discute asta si cu cei care platesc salariile jucatorilor. Dincolo de bani, conteaza si cum te desparti de locul in care ai crescut ca sportiv, ai facut performanta, ai fost indragit", a declarat reprezentantul DDB pentru Pro TV.

In alta ordine de idei, Robert Thomas a vorbit si despre ce se mai intampla in legatura cu investitorii interesati de Dinamo.

"Acum s-a inscris in programul DDB Zoltan Kadar, care e antrenor la Grasshoppers Zurich, si tot el spune ca de 15 ani echipa lui cauta investitor, iar acolo vorbim de Elvetia unde sunt si bani, si interes pentru fotbal. De 5 ani sunt aproape de faliment.

Dinamo spera in continuare, si noi speram, sa apara un investitor. Pot sa va spun ca, in ultima vreme, de cand a aparut public faptul ca suporterii, prin programul DDB, au intrat in linie dreapta pentru preluarea clubului, au inceput sa ne caute si investitorii. Doar ca, de data aceasta, investitorii vin sa discute cu noi. Doar unde oamenii sunt seriosi, discutiile merg mai departe. Nimeni nu a fost refuzat din start, dar e foarte greu sa te prezinti cu fumigene sau cum s-a mai intamplat in ultima luna, sa ajungi sa negociezi prin presa, cand de fapt in spatele fumigenei nu se intampla nimic", a spus Thomas.