BREAKING NEWS: Anunt de ULTIMA ora al lui Ionannis: liber la fotbal, la terase si la plaja! Ce se intampla cu declaratiile pe proprie raspundere

Presedintele Iohannis anunta noi relaxari ale masurilor luate pentru controlul epidemiei de coronavirus!

"De la 1 iunie se redeschid terasele. Aici e nevoie de masuri speciale, mesele vor trebui sa fie la 2 metri distanta, vor putea sa stea maximum 4 persoane la masa. Tot de la 1 iunie se va putea merge la plaja, dar si aici e nevoie de pastrarea distantei intre cei care se afla acolo. Tot din 1 iunie vor fi posibile spectacolele in aer liber cu un numar de pana la 500 de spectatori, acestia vor fi asezati pe scaune la distanta, cu un control foarte strict la intrare, cu respectarea tuturor normelor de igiena. In ceea ce priveste deplasarile in afara localitatii, aceste vor fi libere de la 1 iunie, deci nu va mai fi nevoie de declaratii. In ceea ce priveste competitiile sportive, avem si aici o veste buna. Se vor putea relua competitiile sportive de la 1 iunie, dar pentru sporturile in aer liber, mai putin sporturile de contact. Competitiile vor fi posibile in aer liber, mai putin cele de contact, fara spectatori", a spus Iohannis.