"Dinamo trebuie sa moara, e cu perna pe fata!" Apropiati ai clubului sunt dezamagiti de parcursul din ultimii ani si prevad un viitor sumbru

Mircea Rusu, actor la Teatrul National Bucuresti, a vorbit despre situatia de la Dinamo, din postura de suporter infocat.

Mircea Rusu crede ca Dinamo este vanata de afaceristii din industria imobiliara. Actorul a aruncat bomba si a vorbit despre situatia unui nou stadion in Stefan cel Mare si de ce nu se construieste acesta.

"Multi au pus ochii pe acest complex Dinamo si ar fi vrut sa il ia, sa faca blocuri, acolo in centrul orasului. Sunt unii care se gandesc ca poate Ministerul de Interne va vinde acel loc catre grupul lor. Dinamo trebuie sa moara, e cu perna pe fata, ca acel loc sa fie luat de niste investitori care stauu la panda.", a spus Rusu pentru ProSport.

Actorul este dezamagit de echipa pe care o sustine si spune ca nu ii place de vreun jucator din lotul actual. Esecul calificarii in play off l-a suparat si spune ca pentru un club de acest nivel e o adevaarta rusine.

"E o rusine ca echipa este in play out. Nu-mi place niciun jucator de la Dinamo acum, e vede in ce hal a ajuns clubul. Foarte multi dinamovisti, precum George Copos, s-au dezis de acest club dupa 1990.", a adaugat Mircea Rusu.

Dinamo este intr-o situatie extrem de dificila. Vanzarea clubului a picat, Ionut Negoita nu doreste sa mai investeasca, iar suporterii tin in viata echipa cu putinele resurse pe care le au.