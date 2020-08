Vestea pe care Gigi Becali o astepta! Rezultat EXCELENT al Academiei FCSB, care urca in topul celor mai bune academii. Cum arata clasamentul FRF

Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca va incepe sa puna accentul pe Academia sa de fotbal.

Federatia Romana de Fotbal a analizat centrele de copii si juniori din tara, iar in urma rezultatelor s-a ajuns la concluzia ca s-a inregistrat o crestere cu 78% a punctajului fata de anul trecut.

Proiectul s-a configurat cu ajutorul unei companii olandeze, NMC Bright, care are peste 15 ani de experienta in evaluarea, clasificarea si activitatea de consultanta a academiilor europene. 69 de cluburi participante in competitiile de juniori FRF au fost luate in calcul.

Asa cum era de asteptat, Academia de fotbal Viitorul, a lui Gica Hagi este liderul clasamentului cu 93.42 de puncte dintr-un total de 100, inregistrand o crestere cu doua puncte fata de anul trecut.

Surpriza vine din partea Academiei FCSB, care a urcat pe locul 2 in topul celor mai bune academii de fotbal, cu 88.18 puncte, inregistrad o crestere cu 16 puncte fata de anul trecut.

Podiumul este completat de Dinamo, cu 84.86 puncte, cu 10 mai multe decat anul trecut.