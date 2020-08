Sperantele lui Gigi Becali, DISTRUSE de Helmuth Duckadam: "Man nu este potrivit pentru campionatul Angliei"

Eroul de la Sevilla a vorbit despre FCSB, fosta s-a echipa.

Fostul portar roman nu o vede favorita pe FCSB la titlu in sezonul urmator. De asemenea, el a vorbit si despre posibilul transfer al lui Dennis Man in Anglia.

Man a fost foarte aproape de o mutare in Premier League, dar fostul presedinte de imagine de la FCSB considera ca fotbalistul lui Gigi Becali nu s-ar fi adaptat la Norwich.

"Daca va avea o oferta buna si oferta va fi pe placul patronului, parerea mea este ca orice jucator e bine sa plece cand are acea oferta. Daca va avea o oferta, sfatul meu este sa plece. Man nu se potriveste in Premier League, deoarece stim ca englezii joaca in forta si Dennis Man nu e un jucator de forta, este un jucator de viteza, cu tehnică. Mai repede i s-ar potirvi un alt campionat, poate cel spaniol, francez, italian chiar", a declarat fostul portar roman pentru TelekomSport.

Duckadam nu ii acorda nicio sansa lui Toni Petrea si sustine ca tot CFR va castiga titlul si in sezonul urmator.

"S-au facut multe transferuri, unele reusite, altele mai putin reusite, foarte multe schimbari de antrenor. Avem jucatori valorosi, dar din pacate nu avem o echipa. Eu merg din nou pe CFR ca favorita", a spus fostul oficial de la FCSB.