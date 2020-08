Giovanni Becali si TEAPA data lui Ronald Koeman, noul antrenor al Barcelonei! Cum l-a pacalit cu un transfer urias din Liga 1: "L-am sunat si l-am convins!"

Giovanni Becali a vorbit despre momentul in care l-a convins pe Ronald Koeman sa faca un transfer important din Liga 1.

Cel mai important impresar din Romania l-a convins pe Ronald Koeman, cel care a fost numit antrenor al Barcelonei recent, sa faca un transfer care s-a dovedit o adevarata teapa.

Becali era in inchisoare atunci cand a luat legatura cu Koeman si a realizat transferul lui Florin Gardos de la FCSB la Southampton, echipa pe care o antrena Koeman la momentul respectiv.

"Eu, la puscarie la Slobozia, am transferat un jucator de 6.8 milioane de euro, printr-un telefon pus pe perete. Pe Gardos! Vorbesc cu Dragos Sarbu la telefon si-mi spune ca la Southampton e Ronald Koeman antrenor.

'Da-i un telefon si spune-i ca il sun de la numarul asta...Spune-i ultimele cifre, sa stie ca e centrala'", a inceput sa povesteasca impresarul.

Ulterior, Becali si Koeman au purtat un dialog prin care romanul l-a convins sa il ia pe Florin Gardos in schimbul sumei de 6.8 milioane.

"Transferul s-a facut pe 6.8 milioane, patru ani, cu un milion salariu pe an. A avut ghinioane, dar a luat patru milioane...El putea sa ramana la Steaua pe zece mii! Eu am transferat jucatori si am fost la cluburile alea mari. Va rog sa imi spuneti in urmatorii 10 ani, sa ne tina Dumnezeu sanatosi!, daca vreun manager intra in casele alea in care am intrat eu...E greu sa intri in cluburile alea", a spus Giovanni pentru Gazeta Sporturilor.

S-a dovedit ca Southampton si-a luat teapa ulterior, in ciuda faptului ca Gardos era unul dintre cei mai buni fundasi din Liga 1 la ora aceea. De la transferul in Premier League, cariera lui Gardos a intrat pe o panta descendenta.