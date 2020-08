Cum se simte Ionut Lutu dupa ce Becali l-a UMILIT in direct! "Cine nu-l cunoaste pe sefu’ nu are de unde sa stie cum e dansul"

Ionut Lutu a vorbit despre relatia cu Gigi Becali dupa ce finantatorul de la FCSB l-a pus sa adune niste documente rupte in fata sediului LPF.

Becali a rupt niste acte in fata Ligii Profesioniste de Fotbal, iar dupa i-a ordonat lui Lutu sa adune hartiile de pe jos.

"Bai, Lutule, vino aici, fa curatenie, ne da amenda ca am facut mizerie in fata… ne da amenda", a declarat Gigi Becali in acel moment.

Fostul fotbalist sustine ca se intelege foarte bine cu latifundiarul din Pipera. De asemenea, el a declarat ca nu s-a simtit umilit deloc dupa acest episod.

"Am citit si eu prin presa ca as fi fost umilit de domnul Becali, dupa ce mi-a spus sa iau acele hartii de pe jos. Vreau sa va spun ca nu e aşa, e o exagerare. Cine nu-l cunoaste pe sefu’ nu are de unde sa stie cum e dansul. A facut doar o gluma. Eu sunt angajatul domnului Becali de 10 ani, ma simt excelent alaturi de dumnealui.

Fac absolut ce-mi cere, pentru ca sunt la serviciu, dar, va repet, nu se pune problema unei umilinte. Domnul Becali e un suflet mare si, asa cum spuneam, daca nu-l cunosti nu ai cum sa stii cum e", a declarat Ionut Lutu pentru TelekomSport.