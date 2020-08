Primeste Gigi Becali 10 milioane de euro?! Un fotbalist este aproape sa semneze: cum poate patronul FCSB-ului sa incaseze o suma uriasa

Bogdan Planic (28 de ani) este in discutii avansate cu israelienii de la Maccabi Haifa.

Bogdan Planic, fundasul sarb care si-a reziliat contractul cu FCSB in aceasta vara, este aproape sa semneze un contract cu Maccabi Haifa, echipa din Israel.

Gigi Becali ar putea incasa 10 milioane de euro in cazul in care mutarea se materializeaza. Sarbul si-a reziliat contractul cu FCSB desi mai avea contract pana in vara lui 2021, iar patronul ros-albastrilor a anuntat inca de pe atunci ca daca jucatorul va semna cu o alta echipa, el va trebui sa primeasca 10 milioane de euro, atat cat era clauza de reziliere a lui Planic.

Maccabi este ocupanta locului secund din Israel si il doreste pe Planic pentru a-si intari defensiva.

"Sunt interesati sa aduca un fundas. Unul dintre jucatorii oferiti echipei este fundasul Bogdan Planic. In varsta de 28 de ani, Planic si-a incheiat contractul cu Steaua Bucuresti si a jucat in trecut pentru mai multe echipe din Serbia", scriu israelienii de la sport1.maariv.co.il.

Gigi Becali: "Ori iau 10 milioane de euro pe el, ori se lasa de fotbal!"

Patronul FCSB-ului este convins ca daca fundasul sarb va semna cu o noua echipa va incasa cele 10 milioane de euro.

"Sunt 100% ca voi castiga (n. r. procesul), daca am semnat contract cu el. O sa vedem litigiul. Daca am semnat contractul cum sa aiba dreptate. 10 milioane iau de la el, ori se lasa de fotbal si nu mai iau nimic. Dar daca el joaca fotbal orice echipa il ia primesc 10 milioane", spunea Gigi Becali.

1.6 milioane de euro este cota de piata a lui Planic, potrivit Transfermarkt. 92 de meciuri a strans in tricoul FCSB-ului, in perioada 2007 - 2020.