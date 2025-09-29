Verdict surprinzător al antrenorului! Unde le vede pe revelațiile din Superliga: „Eu cred că vor rezista”

FCSB și CFR Cluj sunt echipele care au avut rezultate și evoluții sub așteptări în acest start de sezon al Superligii.

Pe de altă parte, FC Botoșani, FC Argeș și Unirea Slobozia sunt, până acum, revelațiile acestui început de stagiune.



Dorinel Munteanu crede că revelațiile din Superliga pot rezista



Dorinel Munteanu a vorbit despre felul în care crede că se va desfășura sezonul regulat în Superliga, iar tehnicianul a oferit niște predicții cel puțin interesante.

Munteanu e de părere că FCSB și CFR Cluj vor prinde în cele din urmă play-off-ul chiar dacă au pornit slab.

Pe lângă asta, antrenorul e de părere că revelațiile din Superliga vor rezista în partea de sus a clasamentului.

„FCSB și CFR Cluj vor prinde play-off-ul. Au loturi valoroase din punct de vedere individual. Vor ieși din acest impas. Nu e conform planului lor, dar se vor întâlni în play-off.

E posibil ca toate 3, Slobozia, Argeș și Botoșani, să țină pasul până spre final. Să nu uităm nici de U Cluj, care are un lot valoros, dar care nu a început bine campionatul. E o bătălie destul de strânsă.

Dar, conform statisticilor, nu ar trebui să lipsească FCSB și CFR Cluj de acolo, chiar și Universitatea Cluj. Avem trei surprize, Botoșani, Pitești și Slobozia, despre care toată lumea spune că nu vor rezista. Eu cred că vor rezista”, a spus Dorinel Munteanu, conform GSP.ro.

