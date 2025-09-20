FC Botoșani a primit vizita lui FCSB în Moldova vineri seară, iar la capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Leo Grozavu s-a impus cu 3-1 și i-a înregistrat lui FCSB a cincea înfrângere din campionat.



Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 36 al meciului, dar avantajul grupării roș-albastre nu a durat mult. Andrei Dumiter a restabilit egalitate în minutul 40. În actul secund, Mykola Kovtalyuk a reușit o ”dublă” (68', 90+2') și a adus victoria botoșănenilor.



Cum l-a descris Marian Iancu pe Leo Grozavu după ce FC Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB vineri seară



Marian Iancu a făcut-o praf pe FCSB după duelul de la Botoșani. Totodată, fostul patron de la Poli Timișoara a ținut să îl laude pe Leo Grozavu, tehnicianul echipei din Moldova.



Afaceristul a explicat și că FC Botoșani se află într-o formă bună, având în vedere că formația a ajuns la 19 puncte până acum în noul sezon și se află pe poziția secundă.



”FC Botoșani este într-o formă oarecare. Ne-a mai surprins din când în când cu astfel de meciuri. Au un antrenor de anduranță, de angajament, care dă echipei o răutate pozitivă”, a spus Marian Iancu.



Cum arată clasamentul Superligii

