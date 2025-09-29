Daniel Graovac, fundașul central al campioanei României, s-a accidentat în duelul cu Oțelul Galați și va rata partidele cu Young Boys și Universitatea Craiova.

Daniel Graovac a suferit o ruptură musculară

FCSB a câștigat cu 1-0 duelul de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, însă partida a adus o veste proastă pentru campioană.

Daniel Graovac (32 de ani) a acuzat dureri musculare în minutul 32 și a cerut schimbarea, fiind înlocuit de Vlad Chiricheș.

Potrivit golazo.ro, fundașul bosniac a suferit o ruptură musculară. Luni, el va efectua un RMN care va stabili exact natura accidentării și dacă tratamentul de specialitate al doctoriței Marijana Kovacevic, la Belgrad, poate fi aplicat.

Ratează două meciuri tari

Cert este că Graovac va lipsi la confruntarea din Europa League cu Young Boys Berna (joi, ora 19:45) și la derby-ul din Superligă cu Universitatea Craiova (duminică, ora 20:30).

Accidentarea vine într-un moment extrem de delicat pentru FCSB, care are mari bătăi de cap în defensivă. Dawa și tânărul Cercel sunt și ei accidentați, iar Chiricheș nu se află pe lista UEFA pentru Europa League.

Astfel, antrenorul Charalambous va fi nevoit să improvizeze pentru duelul european.


