Gigi Becali nu l-a iertat după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou”

FCSB a suferit o nouă înfrângere în campionat și are o singură victorie în primele zece etape ale acestui sezon din Superliga.

„Roș-albaștrii” au căzut pe locul 13 în urma acestui rezultat și ar putea încheia etapa chiar cu o poziție mai jos.



Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou”



Gigi Becali a vorbit despre eșecul de la Botoșani și a criticat apărarea, mai precis pe Mihai Popescu. Patronul campioanei României consideră că greșeala de la primul gol îi aparține fundașului adus de la Farul.

Omul de afaceri e de părere că FCSB a dominat jocul, dar greșelile defensive au adus victoria moldovenilor.

„Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă.

El trebuia să stea și venea mingea în el. S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Mihai Popescu a fost adus de la Farul în septembrie 2024 în schimbul a 250.000 de euro. Fundașul central a adunat 55 de partide în tricoul FCSB-ului, reușind și două pase decisive.

