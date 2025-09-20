Gigi Becali nu l-a iertat după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou”

Gigi Becali nu l-a iertat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Botoșani: &bdquo;A făcut un cadou&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBSuperligaFC BotosaniMihai Popescu
Din articol

FCSB a suferit o nouă înfrângere în campionat și are o singură victorie în primele zece etape ale acestui sezon din Superliga.

„Roș-albaștrii” au căzut pe locul 13 în urma acestui rezultat și ar putea încheia etapa chiar cu o poziție mai jos. 

Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou”

Gigi Becali a vorbit despre eșecul de la Botoșani și a criticat apărarea, mai precis pe Mihai Popescu. Patronul campioanei României consideră că greșeala de la primul gol îi aparține fundașului adus de la Farul.

Omul de afaceri e de părere că FCSB a dominat jocul, dar greșelile defensive au adus victoria moldovenilor.

„Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă.

El trebuia să stea și venea mingea în el. S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Mihai Popescu a fost adus de la Farul în septembrie 2024 în schimbul a 250.000 de euro. Fundașul central a adunat 55 de partide în tricoul FCSB-ului, reușind și două pase decisive.

FC Botoșani - FCSB 3-1

Moldovenii s-au văzut conduși în minutul 36, după reușita lui Daniel Bîrligea din pasa lui Thiam, dar avantajul lui FCSB a durat doar patru minute pentru că Dumiter a restabilit egalitatea.

FC Botoșani a făcut o repriză a doua mult mai bună, iar „dubla” lui Mykola Kovtalyuk a decis rezultatul final al partidei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul Rom&acirc;niei. Lefurile s-au triplat &icirc;n ultimii 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a &icirc;nchis telefonul!
Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!
Basarab Panduru a izbucnit &icirc;n r&acirc;s după ultima decizie luată de Gigi Becali la FCSB: Mai rău se &icirc;ncurcă!
Basarab Panduru a izbucnit în râs după ultima decizie luată de Gigi Becali la FCSB: "Mai rău se încurcă!"
Giovanni Becali &icirc;i cheamă la raport pe Gigi Becali și Tavi Popescu: Trebuie să &icirc;i băgăm mințile &icirc;n cap!
Giovanni Becali îi cheamă la raport pe Gigi Becali și Tavi Popescu: "Trebuie să îi băgăm mințile în cap!"
ULTIMELE STIRI
Liverpool - Everton, &icirc;n direct pe VOYO, de la 14:30! Se anunță spectacol &icirc;n Merseyside derby
Liverpool - Everton, în direct pe VOYO, de la 14:30! Se anunță spectacol în Merseyside derby
După ce a eliminat-o pe Sorana C&icirc;rstea la Seoul, Iga Swiatek a dat lovitura financiară!
După ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la Seoul, Iga Swiatek a dat lovitura financiară!
Ioan Ovidiu Sabău și-a analizat adversarii &icirc;nainte de Argeș - &rdquo;U&rdquo; Cluj: &rdquo;Se vede m&acirc;na lui Andone&rdquo;
Ioan Ovidiu Sabău și-a analizat adversarii înainte de Argeș - ”U” Cluj: ”Se vede mâna lui Andone”
Oțelul Galați - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 21:00 | Meci greu pentru Mirel Rădoi
Oțelul Galați - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 21:00 | Meci greu pentru Mirel Rădoi
FC Argeș - &rdquo;U&rdquo; Cluj, LIVE TEXT de la 18:45 | Meci tare &icirc;n Trivale
FC Argeș - ”U” Cluj, LIVE TEXT de la 18:45 | Meci tare în Trivale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: &rdquo;Drumul nostru se desparte aici&rdquo;

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a &icirc;nchis telefonul!

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!

FC Botoșani &ndash; FCSB 3-1 | Coșmar &icirc;n campionat pentru campioana Rom&acirc;niei! Moldovenii i-au răpus pe &bdquo;roș-albaștri&rdquo;

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”

80.000.000&euro; pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

Gigi Becali, decizii de ne&icirc;nțeles &icirc;nainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana Rom&acirc;niei

Gigi Becali, decizii de neînțeles înainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana României

S-a lămurit după schimbul &rdquo;Musi - Politic&rdquo;: &rdquo;E peste tot ce au ei&rdquo;

S-a lămurit după schimbul ”Musi - Politic”: ”E peste tot ce au ei”

CITESTE SI
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul Rom&acirc;niei. Lefurile s-au triplat &icirc;n ultimii 10 ani

stirileprotv Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!