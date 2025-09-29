În prima rundă, FCSB a trecut la limită de echipa olandeză Go Ahead Eagles, scor 1-0. Misiunea de joi se anunță și mai dificilă, presa din Elveția scrie că Young Boys ar putea propune un nou cuplu de atacanți.



Elvețienii anunță că Young Boys are un nou cuplu de atacanți



Young Boys a obținut și ea un succes în weekend, înainte de deplasarea la București. Trupa din Berna s-a impus în derby-ul cu FC Thun, scor 4-2, după o revenire spectaculoasă.



FC Thun a condus cu 1-0, dar revenirea c elor de la Young Boys s-a produs după ce ivorianul Chris Bedia (29 de ani) a fost introdus pe teren. Acesta a jucat în atac alături de Sergio Cordova (28 de ani), iar cei doi s-au înțeles perfect.



Bedia și Cordova au semnat trei dintre cele patru goluri reușite de Young Boys împotriva rivalilor de la FC Thun. Mai mult decât atât, fiecare atacant și-a trecut în cont și câte o pasă de gol.



Publicația Nau.ch scrie că antrenorul Giorgio Contini (51 de ani) ar putea miza de acum înainte pe acest cuplu de atacanți:



"Sergio Cordova a strălucit pentru prima dată în tricoul lui Young Boys. Antrenorul Giorgio Contini a dat de înțeles că Badia și Cordova ar putea juca împreună de acum. Totul s-a schimbat în meciul cu Thun după ce Badia a fost introdus pe teren.



Cei doi mai au timp să joace împreună până la pauza internațională. Urmează deplasarea de la București, pentru meciul din Europa League, iar apoi va urma meciul cu Lausanne", scriu jurnaliștii elvețieni.



Sergio Cordova a fost transferat în perioada precedentă de mercato, de la Alanyaspor, pentru 1,75 milioane euro. Chris Bedia joacă sub formă de împrumut la Berna. El a fost adus aici în luna februarie, de la Union Berlin.

Programul complet din Europa League

Meciul FCSB - Young Boys Berna va avea loc joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.

