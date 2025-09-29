5.130 a fost numărul de spectatori anunțat de FCSB pentru meciul cu Oțelul de duminică seară, o asistență sub medie pentru campioană la partidele de acasă din acest sezon.

Mihai Stoica: "Bucureștenii nu vin la meciuri fără afiș deosebit"

Situația va sta diferit joi, la meciul din Europa League cu Young Boys. Cu trei zile înaintea meciului s-ar fi vândut deja aproximativ 18.000 de bilete.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că meciurile din Superliga în care afișul nu este unul grozav nu sunt atractive pentru suporterii campioanei, dar și că această situație nu este una nouă pentru formația roș-albastră.



"Se întreabă oamenii de ce la meciuri ca cel de aseară avem doar 5.000 - 6.000 suporteri pe stadion. Unii opinează că e scindare, alții că e protest pentru că nu sunt rezultate și jocul suferă etc



Fals!



Adevărul e că așa a fost mereu. Bucureștenii nu vin la meciuri fără afiș deosebit, iar provincia alege - logic - meciurile europene.



E mare lucru că Peluza Nord a rămas - cu sau fără amenințări - lângă echipă. E excepțional să realizezi că nu ești singur la greu", a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

6.685 este media spectatorilor la meciurile de pe teren propriu ale lui FCSB în acest sezon de Superliga, potrivit lpf2.ro

este media spectatorilor la meciurile de pe teren propriu ale lui FCSB în acest sezon de Superliga, potrivit lpf2.ro 6 este locul ocupat de FCSB în clasamentul mediei numărului de spectatori. Universitatea Craiova (14.882), Rapid (14.395), Dinamo (12.025), U Cluj (7.984) și Oțelul Galați (6.685) sunt deasupra campioanei.

VIDEO Conferință de presă Elias Charalambous după FCSB - Oțelul Galați 1-0

