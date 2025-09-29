5.130 a fost numărul de spectatori anunțat de FCSB pentru meciul cu Oțelul de duminică seară, o asistență sub medie pentru campioană la partidele de acasă din acest sezon.
Mihai Stoica: "Bucureștenii nu vin la meciuri fără afiș deosebit"
Situația va sta diferit joi, la meciul din Europa League cu Young Boys. Cu trei zile înaintea meciului s-ar fi vândut deja aproximativ 18.000 de bilete.
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că meciurile din Superliga în care afișul nu este unul grozav nu sunt atractive pentru suporterii campioanei, dar și că această situație nu este una nouă pentru formația roș-albastră.
"Se întreabă oamenii de ce la meciuri ca cel de aseară avem doar 5.000 - 6.000 suporteri pe stadion. Unii opinează că e scindare, alții că e protest pentru că nu sunt rezultate și jocul suferă etc
Fals!
Adevărul e că așa a fost mereu. Bucureștenii nu vin la meciuri fără afiș deosebit, iar provincia alege - logic - meciurile europene.
E mare lucru că Peluza Nord a rămas - cu sau fără amenințări - lângă echipă. E excepțional să realizezi că nu ești singur la greu", a scris Mihai Stoica, pe Facebook.
- 6.685 este media spectatorilor la meciurile de pe teren propriu ale lui FCSB în acest sezon de Superliga, potrivit lpf2.ro
- 6 este locul ocupat de FCSB în clasamentul mediei numărului de spectatori. Universitatea Craiova (14.882), Rapid (14.395), Dinamo (12.025), U Cluj (7.984) și Oțelul Galați (6.685) sunt deasupra campioanei.