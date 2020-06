VERDICT in cazul lui 'Lewandowski' din Liga 1! Cum este comentat posibilul transfer la FCSB: "El are calitate, dar la FCSB se intampla multe lucruri peste noapte. E haos!"

Sergiu Bus ar putea reprezenta o varianta pentru atacul FCSB-ului.

Atacantul de 27 de ani de la Gaz Metan a impresionat in deplasarea de la FCSB si Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale, l-a comparat cu Lewandowski si Falcao.

Ciprian Marica este la randul sau impresionat de jocul lui Bus, insa este sceptic cu privire la posibilitatea lui de a se impune la FCSB.

Marica spune ca modul in care trateaza ros-albastrii situatia atacantilor l-ar putea scoate din forma pe atacantul mediesenilor:

"Am vazut golu lui Bus si incursiunea pe care a avut-o. Fantastic dribling-ul pe linia de tusa. Ce pot sa spun e ca FCSB e in cautarea acestui atacant de foarte mult timp si nu are rabdare cu niciunul. Eu cred ca Petre merita sa joace mai mult, sigur ca Bus are calitate, dar daca nu va juca constant nu va putea sa aiba incredere in el si sa fie stapan pe situatie.

Se intampla multe lucruri la FCSB care parca sunt facute peste noapte si nu sunt gandite in profunzime. Se iau jucatori care nu se pliaza pe ceea ce vrea sa joace FCSB. Eu nu stiu sa spun acum ce tactica abordeaza FCSB. Lucrurile sunt putin haotice acolo si nu par normale. La academia lui Hagi cresc cu niste automatisme si idei clare de joc. La FCSB apar tot felul de jucatori de la an la an care nu sunt pregatiti de sistemul pe care si-l doreste FCSB", a spus Marica la PRO X.