Intepatura selectionerului pentru fostul Helmut Duckadam dupa ce si-a dat demisia de la FCSB: "A venit o data la antrenamente, apoi nu l-am mai vazut!"

Helmut Duckadam a decis sa isi dea demisia din functia de presedinte de imagine al FCSB.

Fostul portar a pus decizia pe seama lipsei de respect pe care o simtea din parte oficialilor clubului. Cel care a ocupat postul de presedinte onorific al ros-albastrilor in ultimii 10 ani, s-a plans ca nu a fost niciodata implicat de catre membrii staff-ului in pregatirea echipei.

Bogdan Vintila a declarat dupa meciul CFR Cluj - FCSB ca i-ar fi placut sa colaboreze cu Duckadam, insa fostul portar nu trecea niciodata pe la echipa.

Mirel Radoi a comentat situatia si a marturisit ca si el l-a chemat la antrenamentele echipei pe Duckadam, atunci cand a fost antrenorul ros-albastrilor, insa acesta a ales sa mearga o singura data.

"Ca imagine, nu mai este un avantaj pentru FCSB ca Duckadam a plecat, insa nu vreau sa imi dau cu parerea despre ce s-a intamplat acolo. Duckadam e o legenda! Eu l-am prins in ipostaza de presedinte cand am venit antrenor.

Am discutat cu el si i-am zis ca as vrea sa fie prezent la antrenamente. Se vorbea de regula jucatorilor U21 si voiam sa vina sa discute cu Cojocaru la antrenamente, sa-i spuna cum se simtea el in 1986. I-am zis sa vorbeasca si cu Nita. A venit la un antrenament, apoi nu a mai venit.

A mai venit o data cand a dat un interviu in care se facea o legatura intre CSA si FCSB. Daca se astepta sa-l chem la fiecare meci, n-am facut-o, dar i-am zis ca e binevenit oricand. Nu a fost cu noi in cantonament la Sacele si in Austria", a declarat Mirel Radoi la Digi Sport.