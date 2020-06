Principala problema de la FCSB a fost dezvaluita! Cum se explica ineficienta atacantilor: "Eu am fost acolo. Marcam maxim 2 goluri pe antrenament!"

FCSB sufera la capitolul atacantilor, Adi Petre nereusind sa se impuna de la transferul la echipa.

Ciprian Marica a comentat situatia in care se afla Adi Petre (22 de ani) si spune ca organizarea deficitara a antrenamentelor de la FCSB ar putea fi una dintre cauzele lipsei de forma a atacantului.

Marica spune ca in perioada in care a trecut pe la FCSB el marca un gol, maxim 2 pe antrenament, ceea ce este extrem de putin. Antrenamentele echipei sunt bazate in mare parte pe colectiv si nu se lucreaza separat cu atacantii, spune Ciprian Marica:

"L-am vazut de mai multe ori la echipa nationala U21 (n. r. pe Adrian Petre). Atunci cand intra pe teren mi se parea ca are calitate si are simtul golului. Baga mingea in poarta, era acolo unde trebuie. A venit la FCSB, care are si jucatori in componenta cu care se cunoaste foarte bine, ma asteptam sa se acomodeze mai repede.

Este destul de timid, nu s-a angrenat in jocul Stelei. Nu i s-au dat nici foarte multe jocuri ca sa ne putem face o parere.

Nu stiu cum se lucreaza astazi la FCSB, dar din evolutiile atacantilor imi dau seama ca nu se fac lucruri individuale si nu se lucreaza foarte mult cu atacantii.

Am fost la FCSB si marcam un gol, maxim 2 pe antrenament. Ceea ce nu e putin, e foarte putin. Infim!

Un atacant are nevoie sa dea goluri, sa isi intre forma. Petre daca a avut maxim 2 ocazii e foarte greu sa ne dam cu parerea. Eu cred ca are calitate Petre si ar merita mai multe minute la FCSB.

Tocmai de aceea ma gandesc ca impreuna cu Adi Mutu avem un proiiect pe aceasta zona. Consideram ca atacantii trebuie sa beneficieze de un regim special, pentru ca ei trebuie sa ia o decizie in fata portii si vrem sa venim cu un proiect in acest sens cat de curand.

Sper sa mai avem cat de curand o pereche de genul (n. r. cum a fost Mutu - Marica). Sigur ca antrenamentele colective sunt foarte bune, insa avem nevoie de un antrenament specific pentru fiecare categorie in parte. Vad in continuare echipe care se antreneaza doar colectiv", a spus Ciprian Marica la PRO X.