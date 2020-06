Radoi anunta primul STRAIN care ar putea juca in nationala Romaniei: "L-am vrut la FCSB, dar nu s-a putut sa-l luam!!"

Mirel Radoi a recunoscut ca se gandeste si la jucatorii straini din Liga 1 pentru viitorul nationalei.

Radoi a vorbit despre naturalizarile lui Camora, Dumitru Cardoso si Omrani. Selectionerul spune ca a incercat sa-l aduca pe Camora si la FCSB in 2016 si se declara un fan an portughezului. E primul stranier pe care l-ar chema sa joace pentru Romania.

"Eu pot sa spun acum ca vreau, si procedurile sa nu ma ajute. Omrani a spus ca asteapta alta nationala, asa ca nu e o optiune acum. Cardoso.... Avem o problema din punct de vedere ofensiv, sunt foarte multi jucatori. Pe Camora l-am dorit si cand am antrenat FCSB, imi place, e util echipei, are atitudine buna, dar, la fel, nu stim procedurile. E una dintre variantele la care ma gandesc, da, in cazul in care se se rezolva cu naturalizarea", a spus Radoi la Digisport.

Portughezul Mario Camora, 33 de ani, joaca in Romania din 2011.