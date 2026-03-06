Emma Răducanu a apelat încă o dată la serviciile antrenorului Mark Petchey, care o va ajuta în timpul turneului WTA 1000 de la Indian Wells.
Tehnicianul care a a ajutat-o să ajungă în finala Openului Transilvaniei 2026, Alexis Canter nu a rămas în primele planuri ale Emmei Răducanu, care studiază din nou piața pentru a primi sfaturi prețioase de joc.
Emma Răducanu, lăsată în urmă de antrenorul Francisco Roig
Sportiva din Marea Britanie a renunțat la parteneriatul scurt cu Francisco Roig, fost membru longeviv în staff-ul lui Rafael Nadal.
Francisco Roig și-a continuat activitatea și se află în California, la Indian Wells, unde încearcă să înceapă inspirat o colaborare cu francezul Giovanni Mpetshi Perricard, tenismen cu o înălțime de 2,01 metri.
Între WTA și ATP sunt diferențe uriașe, iar acesta poate fi unul dintre factorii care au nemulțumit-o pe Emma Răducanu.
Emma Răducanu, departe de a căuta un antrenor permanent
„După Austraila, am vorbit cu Francis. Avem o relație foarte bună, deschisă și vorbim sincer. Dar, la final, el mi-a spus că nu crede că această colaborare se îndreaptă în direcția pe care ne-o dorim. Așa că a încheiat parteneriatul,” a anunțat Emma Răducanu, potrivit Tennis365, în ceea ce ar putea fi o mutare forțată a lui Roig, care să îi permită să lucreze cu francezul Perricard.
„Am avut câteva momente în care am avut neînțelegeri asupra unor aspecte ale jocului. Dar rămânem în relații bune și l-am văzut la Indian Wells,” a adăugat Emma Răducanu.
La 23 de ani, Emma Răducanu (24 WTA) caută, după finala de la Cluj-Napoca, un plus de constanță care să confirme că și-a învățat lecțiile acumulate în sezoanele precedente.
Pe hardul din California, prima adversară pe care Emma Răducanu o va întâlni va fi rusoaica Anastasia Zakharova (24 de ani, 86 WTA).