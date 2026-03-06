GALERIE FOTO Acum ce a mai fost? De ce fostul antrenor al lui Rafael Nadal s-a despărțit de Emma Răducanu

Acum ce a mai fost? De ce fostul antrenor al lui Rafael Nadal s-a despărțit de Emma Răducanu Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu, în top 30 mondial, deși schimbă antrenorii cum schimbă continentele.

TAGS:
Tenis WTAantrenorWTA Indian Wellsemma raducanuSorana Cirstearafael nadal
Din articol

Emma Răducanu a apelat încă o dată la serviciile antrenorului Mark Petchey, care o va ajuta în timpul turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

Tehnicianul care a a ajutat-o să ajungă în finala Openului Transilvaniei 2026, Alexis Canter nu a rămas în primele planuri ale Emmei Răducanu, care studiază din nou piața pentru a primi sfaturi prețioase de joc.

Emma Răducanu, lăsată în urmă de antrenorul Francisco Roig

Sportiva din Marea Britanie a renunțat la parteneriatul scurt cu Francisco Roig, fost membru longeviv în staff-ul lui Rafael Nadal.

Francisco Roig și-a continuat activitatea și se află în California, la Indian Wells, unde încearcă să înceapă inspirat o colaborare cu francezul Giovanni Mpetshi Perricard, tenismen cu o înălțime de 2,01 metri.

Între WTA și ATP sunt diferențe uriașe, iar acesta poate fi unul dintre factorii care au nemulțumit-o pe Emma Răducanu.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu discurs finalista
×
Emma Raducanu 070226 time out medical
Transilvania raducanu interviu 060226
Emma raducanu 050226 u5m
Emma Răducanu Kaja Juvan ultimele5
ÎNAPOI LA ARTICOL

Emma Răducanu, departe de a căuta un antrenor permanent

„După Austraila, am vorbit cu Francis. Avem o relație foarte bună, deschisă și vorbim sincer. Dar, la final, el mi-a spus că nu crede că această colaborare se îndreaptă în direcția pe care ne-o dorim. Așa că a încheiat parteneriatul,” a anunțat Emma Răducanu, potrivit Tennis365, în ceea ce ar putea fi o mutare forțată a lui Roig, care să îi permită să lucreze cu francezul Perricard.

„Am avut câteva momente în care am avut neînțelegeri asupra unor aspecte ale jocului. Dar rămânem în relații bune și l-am văzut la Indian Wells,” a adăugat Emma Răducanu.

La 23 de ani, Emma Răducanu (24 WTA) caută, după finala de la Cluj-Napoca, un plus de constanță care să confirme că și-a învățat lecțiile acumulate în sezoanele precedente.

Pe hardul din California, prima adversară pe care Emma Răducanu o va întâlni va fi rusoaica Anastasia Zakharova (24 de ani, 86 WTA).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
ULTIMELE STIRI
Cum arată echipa jucătorilor din Europa care vor vedea Mondialul la televizor. Szoboszlai, Sesko și Kvaratskhelia prind primul "11"
Cum arată echipa jucătorilor din Europa care vor vedea Mondialul la televizor. Szoboszlai, Sesko și Kvaratskhelia prind primul "11"
Turcia - România | Florin Maxim numește fundașul stânga pentru tricolori: "Își vede strict de joc. Nu îi auzi gura, nu gesticulează"
Turcia - România | Florin Maxim numește fundașul stânga pentru tricolori: "Își vede strict de joc. Nu îi auzi gura, nu gesticulează"
Gabi Cânu a numit cel mai valoros fotbalist străin care a evoluat în România
Gabi Cânu a numit cel mai valoros fotbalist străin care a evoluat în România
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal
Verdict pentru jucătorul a evoluat doar șapte minute în ultimele trei luni și se află pe lista preliminară la baraj: ”Un plus!”
Verdict pentru jucătorul a evoluat doar șapte minute în ultimele trei luni și se află pe lista preliminară la baraj: ”Un plus!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a dat lovitura: ”Poate să ducă FCSB la un alt nivel”

Gigi Becali a dat lovitura: ”Poate să ducă FCSB la un alt nivel”

Mutu a ales atacantul României pentru barajul cu Turcia: "El va fi titular"

Mutu a ales atacantul României pentru barajul cu Turcia: "El va fi titular"

CFR Cluj a luat decizia în privința lui Daniel Pancu, după ce antrenorul a spus că ”nu este compatibil” cu ardelenii

CFR Cluj a luat decizia în privința lui Daniel Pancu, după ce antrenorul a spus că ”nu este compatibil” cu ardelenii

Cristi Chivu i-a transmis un mesaj clar lui Radu Drăgușin

Cristi Chivu i-a transmis un mesaj clar lui Radu Drăgușin

Ionuț Radu, dezvăluiri despre transfer: ”Eram stresat!” Portarul român surprinde: ”Cel mai bun jucător pe care l-am văzut!”

Ionuț Radu, dezvăluiri despre transfer: ”Eram stresat!” Portarul român surprinde: ”Cel mai bun jucător pe care l-am văzut!”

Suspendare colosală după ce a zis că "o femeie nu trebuia să fie delegată"

Suspendare colosală după ce a zis că "o femeie nu trebuia să fie delegată"



Recomandarile redactiei
Cum arată echipa jucătorilor din Europa care vor vedea Mondialul la televizor. Szoboszlai, Sesko și Kvaratskhelia prind primul "11"
Cum arată echipa jucătorilor din Europa care vor vedea Mondialul la televizor. Szoboszlai, Sesko și Kvaratskhelia prind primul "11"
Turcia - România | Florin Maxim numește fundașul stânga pentru tricolori: "Își vede strict de joc. Nu îi auzi gura, nu gesticulează"
Turcia - România | Florin Maxim numește fundașul stânga pentru tricolori: "Își vede strict de joc. Nu îi auzi gura, nu gesticulează"
Gabi Cânu a numit cel mai valoros fotbalist străin care a evoluat în România
Gabi Cânu a numit cel mai valoros fotbalist străin care a evoluat în România
Verdict pentru jucătorul a evoluat doar șapte minute în ultimele trei luni și se află pe lista preliminară la baraj: ”Un plus!”
Verdict pentru jucătorul a evoluat doar șapte minute în ultimele trei luni și se află pe lista preliminară la baraj: ”Un plus!”
Victor Angelescu a făcut anunțul despre Kader Keita
Victor Angelescu a făcut anunțul despre Kader Keita
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Uraganul Iga! Swiatek s-a dezlănțuit în finala de la Indian Wells și a câștigat al optulea trofeu WTA Masters 1000
Uraganul Iga! Swiatek s-a dezlănțuit în finala de la Indian Wells și a câștigat al optulea trofeu WTA Masters 1000
Simona Halep, așteptată la un turneu de mare anvergură: "Bine ai revenit!"
Simona Halep, așteptată la un turneu de mare anvergură: "Bine ai revenit!"
CITESTE SI
Bătrână din Bacău, meșter popular, jefuită. I-au furat economiile de-o viață: ”Tare greu i-am strâns”. Cine erau hoții

stirileprotv Bătrână din Bacău, meșter popular, jefuită. I-au furat economiile de-o viață: ”Tare greu i-am strâns”. Cine erau hoții

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Escaladare în Orientul Mijlociu: Iranul promite „lovituri dureroase” și pregătește ”arme noi” împotriva adversarilor

stirileprotv Escaladare în Orientul Mijlociu: Iranul promite „lovituri dureroase” și pregătește ”arme noi” împotriva adversarilor

Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

stirileprotv Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
(RO) UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!