Emma Răducanu a apelat încă o dată la serviciile antrenorului Mark Petchey, care o va ajuta în timpul turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

Tehnicianul care a a ajutat-o să ajungă în finala Openului Transilvaniei 2026, Alexis Canter nu a rămas în primele planuri ale Emmei Răducanu, care studiază din nou piața pentru a primi sfaturi prețioase de joc.

Emma Răducanu, lăsată în urmă de antrenorul Francisco Roig

Sportiva din Marea Britanie a renunțat la parteneriatul scurt cu Francisco Roig, fost membru longeviv în staff-ul lui Rafael Nadal.

Francisco Roig și-a continuat activitatea și se află în California, la Indian Wells, unde încearcă să înceapă inspirat o colaborare cu francezul Giovanni Mpetshi Perricard, tenismen cu o înălțime de 2,01 metri.

Între WTA și ATP sunt diferențe uriașe, iar acesta poate fi unul dintre factorii care au nemulțumit-o pe Emma Răducanu.