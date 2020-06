Se confirma cosmarul lui Gigi Becali! FCSB, fara cele trei 'perle' in derby-ul cu Dinamo! Cum ar arata 'primul 11'  

Dinamo si FCSB se intalnesc joi, de la ora 20:00 in meciul tur al semifinalelor Cupei Romaniei.

FCSB se confrunta cu adevarate probleme la nivel de lot de la restartul campionatului. Soiledis, Pantiru, Nedelcu, Filip, Florinel Coman si Razvan Oaida sunt jucatorii accidentati din lotul ros-albastrilor, iar la lista s-a adaugat recent si Dennis Man.

Man a acuzat dureri la spate in timpul meciului cu Gaz Metan si a fost prima schimbare facuta de Vintila. Conform surselor www.sport.ro, fotbalistul nu s-a antrenat astazi si nu va fi in lot pentru meciul de maine cu Dinamo.

Pe langa Man, FCSB nu va putea conta nici pe Florin Tanase, cel care a incasat un cartonas rosu in meciul cu Gaz Metan, astfel ca niciun jucator din 'trio-ul' favorit al lui Gigi Becali nu se va afla pe teren.

Echipa probabila a FCSB impotriva lui Dinamo:

Vlad - Cretu, Miron, Cristea, Pantea - Popescu, Vina, Perianu/Olaru - Popa, Morutan, Dumitru

Bogdan Vintila ar putea sa nu il trimita pe Dumitru in teren, iar in acest caz, Olaru ar urca in atac, alaturi de Popa si Morutan, iar Perianu ar ramane la mijloc.