"Numai Lewandowski si Falcao mai fac asa ceva!" E FCSB pe cale sa dea o SUPER LOVITURA?! Becali il poate lua GRATIS in orice moment

FCSB cauta atacant!

Becali ar putea sa-l primeasca la reducere. Sergiu Bus (27 de ani) e liber de contract in vara si e gata sa vina. A impresionat la Gaz Metan, pentru care a marcat 11 goluri in acest sezon.

Selectionerul Radoi il urmareste atent pe varful de atac si l-ar putea lua la nationala. Mirel spune ca Bus are o calitate vazuta doar la doi dintre marii atacanti ai Europei!

"Are o miscare pe care o mai vezi doar la Lewandowski si Falcao. Nu pot sa o spun pentru ca ii pun in garda pe antrenorii cu care joaca si n-ar fi frumos. Are o demarcare care lipseste foarte mult. Un fundas cu experienta te pacaleste si te lasa in offside. Bus face o dula demarcare, cum ii spunem noi, nu ataca in profunzime, direct", a spus Radoi la Digisport.

"Stii cum e, viata de fotbalist e scurta. Apoi cu ce ramai? Cu trofee si cu ce ai reusit sa strangi. Viitorul familiei mele e important si nu vreau sa fiu ipocrit sa spun ca partea financiara nu conteaza. As putea lucra cu Gigi Becali, cum sa nu!

Nu ma mai tem, nu mai sunt un copil. E oarecum normal sa se intample unele lucruri. Baga bani multi, eram un copil cand el a inceput sa investeasca la FCSB. Mereu a transferat tot ce a fost mai bun. Sunt banii dansului, e normal sa se implice si sa critice pe cine doreste. Am trecut prin multe, prin amenintari si alte chestii. Nu ma mai sperie criticile, doar ma motiveaza", a spus Bus inaintea meciului cu FCSB, de duminica, partida in care a si marcat.