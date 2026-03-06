Singura șansă a roș-albaștrilor prin care mai pot salva un sezon ratat este o calificare în Conference League, pe care o pot obține dacă vor câștiga play-out-ul, iar mai apoi se vor impune în barajul cu echipa de play-off.

Elias Charalambous: ”Când clubul decide că trebuie să plec, semnez actele și plec fără să cer nici măcar un euro!”

După ce FCSB a ratat play-off-ul, Gigi Becali a fost întrebat dacă pregătește o schimbare la nivelul băncii tehnice, iar patronul roș-albaștrilor a transmis că va fi forțat să facă acest lucru dacă echipa nu se va califica în Conference League.

Elias Charalambous a vorbit despre plecarea de la FCSB. Tehnicianul cipriot a spus că este destul de relaxat cu privire la acest subiect și a transmis că în momentul în care Gigi Becali va decide că este momentul să plece de la echipă, o va face fără să ceară vreun ban.

”Ușa este deschisă! Eu nu decid cine vine, patronul decide. Întotdeauna spun că voi fi aici atât timp cât simt că sunt dorit de club. Când clubul decide că vrea să aducă un alt antrenor, ușa este deschisă.

Întotdeauna am spus că am un contract care nu contează pentru mine, banii nu sunt importanți. Când clubul decide că trebuie să plec, semnez actele și plec fără să cer nici măcar un euro. Nu contează pentru mine. Întotdeauna stau unde sunt respectat și atunci ofer și eu respect. Nu mă îngrijorează acest lucru, sunt foarte relaxat în această privință”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.