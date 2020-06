Tocmai a fost divulgat primul transfer major al FCSB?! "Din cate stiu eu, da..." Atacantul care intra direct titular in Europa

Becali a dezvaluit ieri ca va transfera doi jucatori dupa finalul sezonului!

"Iau un atacant si un fundas central", a spus Becali pentru www.sport.ro.

Unul dintre ei poate fi Sergiu Bus! Liber de contract de la 1 august, Bus a marcat in weekend pentru Gaz Metan pe National Arena la 2-2 cu FCSB. Chiar inaintea partidei i-a transmis lui Becali ca e gata sa negocieze cu el. "Nu ma tem de FCSB, nici de Becali. Baga bani si e normal sa aiba asteptari de la jucatori", spunea Bus.

Fostul secund al lui Edi Iordanescu de la Gaz Metan, Flavius Boroncoi, lasa de inteles ca mutarea e aproape.

Intrebat la GSP Live daca stie ca Bus ar putea merge la FCSB, Boroncoi a arspuns: "Da, din cate stiu eu..." Dandu-si seama ca spune prea multe, antrenorul a schimbat tonul: "Eu i-as spune sa mearga la FCSB, va face fata cu brio!"

Boroncoi il stie de la 17 ani pe Bus: "E cel mai bun numar 9 din campionat. Tine bune de minge si da gol, asta e cea mai mare calitate a lui. E un numar 9 pur. Are momente in care se bucura ca la 17 ani. Imi zicea sa raman cu el sa-i centrez, el dadea goluri cu poarta goala si se bucura. Asa se bucura si acum. Ii place mult fotbalul si asta se vede!"



Bus a trecut prin cariera pe la CFR, TSKA Sofia, Sheffield Wednesday sau Levski. In acest sezon, are 11 goluri si 3 assisturi in tricoul lui Gaz Metan.