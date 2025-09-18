Campioana României are o singură victorie după nouă etape și este pe locul 11, cu doar șapte puncte, la 16 distanță de liderul Universitatea Craiova. Acum, FCSB se pregătește pentru un alt test dificil, în deplasare, cu FC Botoșani.



Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, încinge spiritele înainte de meciul cu campioana României, aflată într-o situație delicată pe plan intern.



Finanțatorul clubului moldovean a comentat declarațiile omologului său de la FCSB, Gigi Becali, și spune că, în locul acestuia, l-ar demite pe antrenorul Elias Charalambous.



Valeriu Iftime: ”L-aș demite pe antrenorul lor”



“Mi-e foarte teamă. Pentru noi nu e o mare tragedie dacă te bate FCSB. E o echipă foarte bună. Să te ferească Dumnezeu de lupul rănit, sau leul rănit. Au nevoie de puncte.



L-aș demite pe antrenorul lor, e adevărat că de fapt acolo sunt doi antrenori. Pe domnul Becali nu-l demite nimeni, se demite singur dacă se va demite vreodată. Nimeni nu știe cine conduce și cum conduce, conduce cred domnul Becali multe lucruri, dar nu cred că e atât de radical. Adică 'Domne face tot și antrenorii sunt chiar de pomană'. Noi credem ce ne place mai mult. Eu nu cred așa.



Eu n-am vrut să îl supăr. După meciul cu Csikszereda, a intrat domnul Becali întâmplător la televizor, așa ca un pisoi (n.r. și a spus): 'Noi suntem o echipă slabă'. Băi, nu e niciodată pisoi domnul Becali. Acolo e ideea de a adormi presa“, a spus Iftime, pentru AS.ro.



FCSB are și probleme de lot înainte de meciul de la Botoșani. Nu mai puțin de cinci jucători sunt accidentați și vor rata partida din Moldova: Valentin Crețu (36 de ani), Joyskim Dawa (29 de ani), Adrian Șut (26 de ani), Risto Radunovic (33 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani).

