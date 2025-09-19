Campioana României se află într-o situație delicată în campionat. Are o singură victorie după nouă etape și ocupă locul 11, cu șapte puncte, la 16 lungimi distanță de liderul Universitatea Craiova.



Gigi Becali pregătește schimbări la FCSB dacă nu prinde play-off-ul



Mai în glumă, mai în serios, oficialii celor de la FCSB nu mai sunt așa de siguri de accederea în play-off, având în vedere prestațiile modeste ale echipei pe plan intern. Dacă ”roș-albaștri” vor reuși o premieră după 30 de etape și nu vor prinde un loc în ”TOP 6”, Gigi Becali este gata de măsuri radicale.



Omul care decide totul la FCSB ar avea de gând, în acest scenariu, să scape de cei mai experimentați jucători ai echipei, cel mai probabil și pentru că aceștia se află pe lista celor mai bine plătiți.



Vlad Chiricheș, Denis Alibec, Risto Radunovic, Valentin Crețu și Mihai Popescu riscă să fie dați afară de la echipă, scrie Fanatik.ro.



FC Botoșani și FCSB, înainte de meciul direct



Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.



Roș-albaștrii vin după remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă, FC Botoșani a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0.



Sezonul trecut, cele două formații s-au înfruntat de două ori și și-au împărțit victoriile. În turul campionatului, FC Botoșani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, în timp ce pe Arena Națională, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1.

