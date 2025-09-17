La finalul etapei a noua din Superligă, FCSB a rămas pe locul 11, cu doar șapte puncte după nouă etape și o singură victorie! Campioana caută să iasă din această criză cu o victorie în următoarea rundă, dar va avea parte de un test dificil.



Va juca pe terenul celor de la FC Botoșani, vineri, în deschiderea etapei cu numărul 10. Chiar dacă FCSB nu este într-o formă foarte bună pe plan intern, Valeriu Iftime preferă să rămână rezervat.



Valeriu Iftime: ”Dacă FCSB nu bate la Botoșani, pot spune că s-a instalat criza”



Omul cu banii de la FC Botoșani este convins că FCSB se bate în continuare la titlu în Superligă, chiar dacă diferența de puncte față de liderul Universitatea Craiova este acum de 16 puncte.



„Orice meci cu FCSB e o sărbătoare a orașului, e un spectacol. Mă tem de meciul ăsta pentru că o echipă precum FCSB e un leu rănit. Cred că FCSB-ul încă se bate la titlu, chiar dacă acum nu mai au același curaj, să spună că se bat la titlu, va veni cu foarte multă ambiție să câștige meciul ăsta.



Echipa noastră e în formă, pot garanta că va fi o luptă care pe care. De data asta, sunt la capătul puterilor. Dacă de data asta nici la Botoșani nu câștigă, nu fac un meci bun, pot spune că s-a instalat criza”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



FC Botoșani este pe locul patru după nouă runde, cu 16 puncte, la egalitate cu FC Argeș. Moldovenii vin după o victorie cu Oțelul Galați, unde au câștigat la limită, scor 0-1, și se gândesc din ce în ce mai serios la play-off.



Programul etapei a 10-a din Superligă:

