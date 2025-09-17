La finalul etapei a noua din Superligă, FCSB a rămas pe locul 11, cu doar șapte puncte după nouă etape și o singură victorie! Campioana caută să iasă din această criză cu o victorie în următoarea rundă, dar va avea parte de un test dificil.



Botoșaniul are 16 puncte după nouă etape și se gândește tot mai serios la play-off. Pe lângă forma slabă din campionat, FCSB are și probleme de lot. Nu mai puțin de cinci jucători vor fi indisponibili: Valentin Crețu (36 de ani), Joyskim Dawa (29 de ani), Adrian Șut (26 de ani), Risto Radunovic (33 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani).



Cum poate arăta FCSB la Botoșani, fără cinci jucători



În aceste condiții, FCSB poate fi nevoită să improvizeze pentru această partidă. Mai în glumă, mai în serios, Gigi Becali a anunțat că-l va titulariza pe postul de fundaș dreapta pe tânărul Mihai Toma, iar Mihai Popescu, Daniel Graovac și David Kiki ar putea să completeze flancul defensiv al campioanei.



În atac, cel mai probabil, FCSB va miza tot pe Daniel Bîrligea, care poate juca alături de Dennis Politic și David Miculescu.



Cum ar putea arăta FCSB în următoarea partidă din campionat, cu FC Botoșani: Târnovanu - Toma, Graovac, M. Popescu, Kiki - Alhassan, Tănase, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Politic



„Cine n-ar vrea să joace două meciuri cu FCSB-ul? Mi-ar plăcea extraordinar să ajung în play-off, sunt convins că FCSB o să ajungă în play-off”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Programul etapei a 10-a din Superligă:

