Campioana României se află într-o situație delicată în campionat. Are o singură victorie după nouă etape și ocupă locul 11, cu șapte puncte, la 16 lungimi distanță de liderul Universitatea Craiova. Vineri, FCSB va întâlni FC Botoșani în deplasare, de la ora 20:30.



Gigi Becali, patronul campioanei și omul care decide totul la echipă, a anunțat câteva surprize înainte de această partidă. Și s-a ținut de cuvânt! Tânărul Mihai Toma a fost titularizat pe postul de fundaș dreapta, iar Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu și Alexandru Pantea completează flancul defensiv.



Daniel Bîrligea a fost și el titularizat în premieră pe postul de extremă dreaptă, iar ”vârf” va fi Mamadou Thiam (30 de ani).



Cum arată echipele de start pentru FC Botoșani - FCSB:



FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter

Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez



FCSB : Târnovanu - M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Fl. Tănase, Politic - Thiam

: Târnovanu - M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Fl. Tănase, Politic - Thiam Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian



FC Botoșani și FCSB, înainte de meciul direct



Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.



Roș-albaștrii vin după remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă, FC Botoșani a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0.



Sezonul trecut, cele două formații s-au înfruntat de două ori și și-au împărțit victoriile. În turul campionatului, FC Botoșani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, în timp ce pe Arena Națională, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1.

