Andru Nenciu îi are invitați pe Robert Niță și Cristi Pulhac la Matinal VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1 și analizează meciurile din Superliga, dar și situația naționalei lui Gică Hagi.

Robert Niță, verdict după ce Botoșani a remizat după ce a avut 3-0: „Nu își mai găsea cuvintele! Te macină”

FC Voluntari a remizat pe terenul lui FC Botoșani, scor 3-3, într-un meci din runda a 16-a din sezonul regulat al Superligii României.

Golurile moldovenilor au fost marcate de Mailat (4'), Dumiter (28') și Mitrov (53'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Merloi (65'), Chică-Roșă (71') și Nuno Rodrigues (74').

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre revenirea de la 0-3 a lui FC Voluntari.

Întrebat despre declarația lui Valeriu Iftime, pe care conducătorul formației moldave a făcut-o imediat după meci, fostul jucător de la Rapid crede că sunt șanse mari ca Marius Croitoru să fie demis.

„Voluntari nu câștigase de șapte meciuri, ăsta e al optulea, că nici pe ăsta nu l-a câștigat. Ok, este frumos pentru cei 3.000 de spectatori de la Botoșani, până la urmă s-au marcat șase goluri.

A fost 3-0, iar când vezi ca spectator 3-1, 3-2 începi să fii mult mai prins.

Croitoru nu își mai găsea cuvintele, nu mai știa ce să zică. Până la urmă Croitoru este o invenție a domnului Valeriu Iftime, pentru că a mai fost antrenor acolo, a fost și director sportiv. El l-a pus pe orbită ca antrenor, a avut încredere în el și când avea problemele cu licența.

Până la urmă te uiți în clasament, presiunea este mare pe domnul Iftime, care tot timpul vorbește despre comunitatea de la Botoșani. Un astfel de rezultat, chiar dacă este spectaculos pentru cei care nu sunt direct implicați, macină, pentru că meciul a fost acasă, iei doar un punct după ce ai condus 3-0 și probabil că Valeriu Iftime va lua o decizie la nivelul băncii tehnice”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.