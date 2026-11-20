FC Voluntari a remizat pe terenul lui FC Botoșani, scor 3-3, într-un meci din runda a 16-a din sezonul regulat al Superligii României.

Golurile moldovenilor au fost marcate de Mailat (4'), Dumiter (28') și Mitrov (53'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Merloi (65'), Chică-Roșă (71') și Nuno Rodrigues (74').

Merloi a reușit un gol incredibil! Gafa lui Anestis care le-a adus un punct ilfovenilor

În minutul 65, George Merloi și-a readus echipa în meci și a făcut 1-3, în urma unei reușite fabuloase din afara careului, la care portarul Giannis Anestis a fost doar spectator.

„Decarul” lui FC Voluntari a trimis mingea perfect în vinclu cu un șut din prima.

După ce s-a făcut 3-2, formația din Botoșani a început să tremure, iar Anestis și-a „îngropat” colegii.

Nuno Rodrigues l-a păcălit fără să vrea, după ce a ratat o centrare. Portughezul a egalat în minutul 74 cu o execuție care s-a dus la colțul scurt și a stabilit rezultatul final al meciului.