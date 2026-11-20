10 octombrie 2026, FC Botoșani - UTA 2-0: a fost singura victorie izbutită de moldoveni în ultimele șapte etape, în rest au două remize și patru partide pierdute.

11 înfrângeri au suferit ilfovenii în turul sezonului regulat, dintre care șapte la limită. Sunt singurii din ediția în curs fără punct scos în deplasare.

FC Botoșani - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:30!

122 de driblinguri au reușit botoșănenii în primele 15 etape, locul 2 la acest capitol (după Universitatea Craiova - 128). Aceștia sunt urmați în clasament chiar de FC Voluntari - 120.

Doar 137 de faulturi au comis elevii lui Florin Pîrvu în campionatul actual, cele mai puține dintre toate echipele (FC Botoșani – 174).

În cazul în care va fi utilizat, Zoran Mitrov va bifa meciul cu numărul 100 în Superliga României, competiție în care a marcat de 14 ori și a oferit 13 pase decisive.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 29 de ori, de 11 ori au câștigat moldovenii, de șapte ori s-au impus ilfovenii, iar alte 11 confruntări s-au terminat la egalitate.

Întâia dispută a avut loc pe 7 august 2015, FC Voluntari - FC Botoşani 1-1, marcatori Adrian Bălan şi Cabrera. Alte șase remize s-au terminat cu acelaşi scor.

Prima victorie din contul moldovenilor: 29 aprilie 2016, FC Botoşani - FC Voluntari 4-2.

Prima victorie din contul ilfovenilor: 5 august 2016, FC Voluntari - FC Botoşani 4-2.

Cea mai recentă întâlnire directă din campionat: 17 iulie 2026, FC Voluntari - FC Botoșani 2-2 (Diarra - autogol, Merloi / Dumiter, Mitrov).

Info: LPF