Mihai Stoica la FC Botoșani?! Valeriu Iftime a dat răspunsul pe loc: „Cunoaște fotbalul”

Valeriu Iftime , patronul celor de la FC Botoșani , a vorbit despre varianta de a-l coopta pe fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB în conducerea echipei pregătite de Marius Croitoru , excluzând o posibilă mutare. Omul de afaceri l-a lăudat pe fostul conducător al FCSB , care activează în fotbalul românesc din februarie 1992, dar a ținut să precizeze, că cel mai probabil, acesta nu și-ar dori să meargă la FC Botoșani .

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De ce nu poate ajunge Mihai Stoica la FC Botoșani

„Mihai Stoica este un tip foarte inteligent, cunoaște fotbalul. Nu vine însă Mihai la noi. Și nici nu este din Portugalia”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Digisport.

Plecarea lui Mihai Stoica de la formația patronată de Gigi Becali a venit pe fondul schimbărilor recente în organigrama clubului, după ce finanțatorul i-a demis pe Alin Stoica și Florin Cernat, iar pe Lucian Filip l-a trimis la echipa a doua.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal, și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții. Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice. As simple as that”, a transmis Mihai Stoica pe Instagram.

Pe parcursul colaborării sale cu gruparea finanțată de Gigi Becali, Mihai Stoica a câștigat șapte titluri de campion al României cu FCSB (două dintre acestea fiind obținute în perioada în care se afla în spatele gratiilor), două Cupe ale României, trei Supercupe ale României și două trofee ale Cupei Ligii.