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Pauza competițională a luat sfârșit, iar campionatele importante de pe continent s-au reluat. În această situație este și SuperLiga, runda a 16-a debutând cu FC Botoșani - FC Voluntari.

Marius Croitoru, fără milă după ce FC Botoșani nu a bătut de la 3-0

Deși FC Botoșani conducea cu 3-0 în minutul 64, scorul final de pe tabelă a arătat 3-3. Oaspeții au marcat trei goluri în 10 minute, spre surprinderea tuturor celor aflați pe „Municipalul” din Botoșani.

La scurt timp după fluierul final, Florin Pîrvu a transmis că nu poate relata ceea ce le-a spus la pauza duelului elevilor săi. Tehnicianul s-a arătat mulțumit de jocul prestat în actul secund, susținând că „acesta poate fi un punct de plecare”.

”Vreau să-mi felicit jucători pentru cum au arătat în repriza a doua, aşa trebuie să arate, cu această determinare. Să revii de la 0-3 înseamnă caracter, mă bucur pentru ei, pentru club.

Chiar dacă jocul era bun, nu aduceam puncte, iar acest început de retur poate fi un punct de plecare. Echipa are potenţial.

La pauză ce le-am spus, nu pot spune pe post ce a fost în vestiar la noi. Mă bucur că am marcat trei goluri, puteam marca şi golul al patrulea, şi al cincilea. Mă bucur că am crezut. Da, am crezut, că-i cunosc foarte bine, ştiu pe cine antrenez.

A fost neîncredere după ce n-am adus puncte în etapele trecute. Impresia artistică nu se punctează. Trebuie să analizăm şi prima repriză, că sunt momente pe care nu le-am interpretat bine, dar rămânem cu a doua repriză.

Începutul returului mă duce cu gândul spre o serie de meciuri în care să arătăm bine precum în repriza a doua şi să fim şi eficienţi”, a declarat Florin Pîrvu, potrivit Prima Sport.