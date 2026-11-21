ACSH Gheorgheni şi SC Miercurea Ciuc au obţinut victorii clare, vineri seara, pe propriile patinoare, în partide din Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

Gheorgheni, 6-0 cu Steaua, festival la Miercurea Ciuc

Campioana ACSH Gheorgheni a trecut de CSA Steaua Bucureşti cu 6-0 (1-0, 3-0, 2-0), prin golurile marcate de Hunor Csaszar (2), Christopher Bodo, Gergo Ambrus, Nandor Fejes şi Răzvan Timaru.

SC Miercurea Ciuc (foto - Csíkszeredai Sportklub) a surclasat-o pe Sportul Studenţesc cu 22-0 (5-0, 7-0, 10-0).

Golurile au fost marcate de Robert Szekeres, Tamas Marton (4), Gergo Biro (3), Szabolcs Szopos Bojte (2), Akos Nyisztor (4), Adam Mic, Gergo Kozma, Elod Kovacs, Botond Marton (2), Tamas Agoston, Csongor Kristo, Benedek Toke.

Clasamentul din Campionatul Național de hochei pe gheață

1. CSM Corona Braşov 31 puncte (12 jocuri)

2. ACSH Gheorgheni 25 (11)

3. SC Miercurea Ciuc 25 (12)

4. ACSHC Fenestela 23 (13)

5. CSM Galaţi 15 (11)

6. CSA Steaua Bucureşti 10 (11)

7. ACS Sapientia U23 6 (10)

8. Sportul Studenţesc 0 (10)

Victorii în Erste Liga pentru Corona Braşov şi Fenestela

Corona Braşov şi ACSHC Fenestela 68 au obţinut victorii în Erste Liga la hochei pe gheaţă, vineri, pe propriile patinoare.

Vicecampioana Corona Braşov a învins-o pe FEHA19 cu scorul de 5-2 (1-1, 2-1, 2-0), pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

Jared Michael Van Wormer, Colby William McAuley, Radim Valchar, Samuel Owen Williams şi Akos Mihaly au marcat pentru Corona, la primul meci după calificarea la turneul final al Cupei Continentale, o premieră pentru o echipă românească.

ACSHC Fenestela 68 a reuşit a treia sa victorie în sezonul de debut în Erste Liga, 6-3 (2-0, 3-2, 1-1) cu Dunaujvarosi Acelbikak, pe Patinoarul ''Deme Laszlo'' din Târgu Secuiesc.

Golurile gazdelor au fost semnate de Zsombor Molnar, Evgeni Skacikov, Serghei Paior, Zoltan-Laszlo Roth, Zoltan Molnar şi Lee Chiang.

Clasamentul din Erste Liga

1. DVTK Jegesmedvek 39 puncte (17 jocuri)

2. DEAC 38 (17)

3. Corona Braşov 35 (15)

4. UTE 32 (16)

5. Budapest Jegkorong Akademia HC 31 (17)

6. ACSH Gheorgheni 27 (16)

7. Sport Club Miercurea Ciuc 27 (17)

8. ACSHC Fenestela 11 (15)

9. FEHA19 4 (17)

10. Dunaujvarosi Acelbikak 2 (17)

Info: Agerpres