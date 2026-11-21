8 octombrie 2026, CFR Cluj - Universitatea Cluj 1-3: a fost singura înfrângere suferită de gruparea din Gruia în ultimele 19 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au 12 succese și șase remize.

Gălățenii nu au mai câștigat în Superligă din 24 august 2026, Oțelul - FC Argeș 1-0. Au urmat patru rezultate de egalitate și și cinci partide pierdute.

Recordul sezonului deținut de ardeleni

CFR Cluj este singura echipă din stagiunea în curs fără jucători eliminați.

Gruparea de la malul Dunării a primit cel puțin un gol în 14 dintre cele 15 meciuri din ediția curentă.

Octavian Vâlceanu (CFR Cluj), Cosmin Dur-Bozoancă și Paul Iacob (Oțelul) sunt jucătorii integraliști din cele două tabere.

Primul meci CFR - Oțelul s-a jucat în 2004

CFR Cluj și Oțelul s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 29 de ori, de 18 ori s-au impus ardelenii, de șase ori au câștigat gălățenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 31 octombrie 2004, CFR Cluj - Oţelul 1-0, antrenori Aurel Şunda, respectiv Sorin Cârţu.

Cea mai mare diferenţă de scor: 7 octombrie 2013, CFR Cluj - Oţelul 7-2.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 18 iulie 2026, Oțelul - CFR Cluj 2-1, marcatori Joao Lameira, Patrick Fernandes, respectiv Andrei Cordea. Info: LPF