SCM ''U'' Craiova a urcat provizoriu pe primul loc în Divizia A1 la volei masculin, după ce a învins-o pe CS "U" Cluj cu scorul de 3-0 (25-20, 25-14, 25-19), în Bănie, în etapa a 6-a.

SCM Universitatea Craiova - U Cluj 3-0, dar urmează Dinamo - Steaua

Janis Eduard Medenis a reuşit 15 puncte pentru gazde, Gregory Gempin a contribuit cu 13 puncte, iar Strahinja Brzakovic a adăugat 10 puncte.

Cezar Alexandru Abraham s-a remarcat de la ardeleni, cu 10 puncte, conform Agerpres.

Duminică însă, de la ora 18:00, campioana en-titre Dinamo are derby în Ștefan cel Mare cu Steaua.

Dinamoviștii au bifat cinci victorii în primele cinci etape.

Clasamentul din Divizia A1 la volei masculin

1. SCM ''U'' Craiova 16 puncte (6 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 13 puncte (5 jocuri)

3. CSM Arcada Galaţi 10 (5)

4. CS Rapid Bucureşti 10 (5)

5. CSM Corona Braşov 10 (5)

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Foto: SCM Craiova

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