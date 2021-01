UTA isi face lot de playoff! Ultimele transferuri anuntate la nou-promovata din Liga 1! Jucatorul de nationala care a semnat cu aradenii

UTA Arad s-a reunit in cursul zilei de sambata, iar Laszlo Balint are deja sub comanda doua transferuri noi.

Aradenii care sunt pe locul 9 in Liga 1 cu 17 puncte dupa 15 meciuri au facut doua transferuri importante in lupta pentru locurile de playoff.

Astfel, duminica au fost prezentate noile achiztii. Brazilianul Roger (24 ani), adus de la Riga pentru postul de 'decar', dar si lituanianul Modestas Vorobjovas (25 ani), campion in Lituania cu Zalgiris.

Mijlocasul central cu profil defensiv a evoluat pana in prezent doar in prima liga din Lituania si are la activ 22 de prezente la nationala mare, pentru care a inscris si doua goluri, ultimul dintre ele in noiembrie intr-un meci din Nations League.

"Sunt bucuros ca am venit la UTA. Am semnat cu o echipa importanta in fotbalul romanesc, sper sa scriem istorie impreuna. Principalul lucru care m-a atras la echipa este energia, a clubului si a fanilor.

Sper ca integrarea mea in echipa sa fie rapida, m-am intalnit cu baietii, m-au primit bine. Am vorbit cu antrenorul despre obiective, despre ce astepta de la jucatorii noi, sper sa le realizam. Un pas mare pentru cariera mea, o tara mai mare, la o echipa importanta, unde se joaca un fotbal frumos", a spus Vorobjovas la conferinta de prezentare.

"Sunt motivat de noile provocari, vreau sa indeplinesc obiectivele echipei, voi da 100% pe teren. Voi onora tricoul UTEi, voi lupta in fiecare meci pentru fani. M-au primit frumos si vreau sa le multumesc", a spus si Roger.