Vestea pe care voiau sa o o auda fanii FCSB-ului! Toni Petrea anunta 3 reveniri de senzatie inaintea meciului cu UTA Arad! Ce spune despre plecarea lui Dan Petrescu

Toni Petrea a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu UTA Arad, din etapa a 12-a a Ligii 1.

Antrenorul FCSB-ului a explicat cum poate castiga meciul contra aradenilor. De asemenea, el a dezvaluit ca ii va avea la dispozitie pe Dennis Man, Florin Tanase si Darius Olaru.

"Consider ca nu e un avantaj pentru noi ca nu am jucat in Cupa pentru ca am ne-am pregatit pentru joc, am aflat cu doua zile inainte ca nu se mai disputa si nu am avut ce sa facem. A trebuit sa refacem programul. Asta este. Noi ne-am pregatit asa cum am putut mai bine si sper ca la ora meciului sa aratam bine.

O echipa nou promovata care nu a pierdut in deplasare, iar asta arata ca e o echipa organizata, destul de omogena care pune probleme pe contraatac. Trebuie sa fim atenti la aceste lucruri si cred ca avem toate argumentele ca maine sa facem un meci bun si sa castigam. Ei au urmat programul de recuperare, au revenit la antrenamentele echipei si o sa vedem la pana la ora jocului pe cine o sa putem miza din primul minut. Sper sa pot sa mizez pe toti: Man, Coman, Olaru si Tanase", spus antrenorul FCSB-ului.

Toni Petrea a vorbit si despre CFR Cluj si a sustinut ca echipa ardeleana ar putea avea de pierdut dupa plecarea lui Dan Petrescu.

"Se poate crea o emulatie, o alta stare de spirit atunci cand se schimba antrenorul, dar eu am convingerea ca ei formează un grup omogen, cu o echipa experimentata. Plecarea lui Dan Petrescu poate sa aiba urmari, dar sunt sigur că vor rezolva acest lucru", a declarat Toni Petrea.

