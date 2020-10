UTA Arad e pe loc de playoff dupa victoria cu Botosani! Un fotbalist de-al echipei are un mesaj transant: "UTA e o echipa mare, nu cum cred unii!"

UTA Arad a obtinut o victorie importanta in deplasarea de la Botosani, scor 3-2.

Aradenii au revenit spectaculos dupa ce la pauza erau condusi cu scorul de 2-1. Erico (48') si Vlad Morar (72') au adus golurile victoriei, care o trimit pe UTA pana pe locul 5, cu 14 puncte acumulate.

Fotbalistul lui UTA, Nelut Rosu, a declarat ca se simte fericit pentru victoria pe care echipa sa a obtinut-o si ca adversarele din Liga 1 ar trebui sa o ia pe nou-promovata in serios in acest an.

"Stiam ca ne asteapta un joc foarte greu, in compania unei echipe care joaca fotbal. Am aratat ca suntem o echipa mare, nu cum cred unii, UTA Arad are traditie si jucatori buni, noi am venit aici sa castigam."

"Am vrut sa conservam rezultatul prea devreme, am primit doua goluri, dar am reusit sa venim montati de la pauza si sa castigam. Ne pare rau ca in perioada aceasta nu ne permite sa avem suporterii printre noi. Daca le era permis accesul, ar fi fost 100-200 si acum la meciul cu Botosani din deplasare, le dedicam aceasta victorie.", a declarat Nelut Rosu pentru Digi Sport.

Antrenorul Laszlo Balint este de parere ca pe terenul Botosaniului este foarte greu de castigat si isi lauda propria echipa pentru atitudinea avuta dupa pauza.

"Ma bucur foarte mult ca am reusit sa reglam destul de multe chestii la pauza. am iesit mult mai hotarati. Ma bucur pentru Erico ca a intrat determinat, la fel si pentru Vlad Morar care avea nevoie de aceste reusite. Victoria noatra este meritata.

"Imi doresc foarte mult sa se creeze o mentalitate puternica si sa jucam de la egal la egal cu fiecare echipa din prima Liga. Avem un drum destul de lung pana sa ajungem sa emitem pretentii pentru acea parte superioara a clasamentului. Avem cinci meciuri in care nu am pierdut, reusim sa adunam puncte. Ne asteptam la un inceput bun de campionat! Aceasta victorie poate fi considerata una uriasa, deoarece aici se castiga foarte greu puncte!", a declarat antrenorul lui UTA Arad.